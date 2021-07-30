Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады

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"Чемпионат"

Новак Джокович так уверенно шел к своему Золотому шлему – победе на 4 мейджорах и Олимпиаде в один сезон, но сегодня сенсационно проиграл в полуфинальном мужском матче (одиночный разряд) ОИ в Токио Александру Звереву. В финале немец с русскими корнями сыграет с представителем России Кареном Хачановым.Первыми путевку в финал разыграли Пабло Карреньо-Буста из Испании и россиянин Карен Хачанов. Если накануне испанец в матче с Даниилом Медведевым показывал нереальный теннис, то в поединке с Хачановым его шансы были практически равны нулю. Российский теннисист переиграл его по всем статьям. В итоге Карен стал 2-м россиянином после Евгения Кафельникова, которому удалось пробиться в финал Олимпиады. Напомним, Евгений в Сиднее-2000 стал золотым призером.Такой результат не показывал еще ни один мужчина. Среди женщин этого добилась только Штеффи Граф в 1988 году. Напомним, что в этом сезоне Новак выиграл уже три «шлема» – Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон – и сейчас уверенно шел к финалу Олимпиады, не отдав соперникам ни сета.Полуфинальный матч Джокович начал так, будто напротив него стоял теннисист, находящийся за пределами первой сотни рейтинга. За 38 минут он позволил Звереву взять только 1 гейм – 6:1. Во втором сете Новак снова повел с брейком – 3:2, и тут Александр преобразился, а у серба посыпались ошибки одна за другой. В итоге немец взял 4 гейма подряд, а с ними и всю партию – 6:3. В третьем сете у Джоковича продолжился провал. Он посылал мячи в сетку, подача не шла, а итоговый счет стал зеркальным отражением первого – 1:6, 6:3, 6:1. Это просто шок и сенсация!Так Новак Джокович потерял все шансы на заветную золотую медаль и теперь не сможет собрать Золотой шлем. Кстати, перед Олимпиадой «Чемпионат» запустил опрос на тему «Кто остановит Джоковича и помешает ему в 2021 году собрать Золотой шлем?». Большая часть пользователей проголосовала за вариант «Никто» – 57%. И только 1% посчитал, что помешать Джоковичу может Зверев.