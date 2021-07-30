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Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады

Немецкий теннисист Александр Зверев лишил первую ракетку мира Новака Джоковича шансов на золото в Токио. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Фото: "Чемпионат"

Новак Джокович так уверенно шел к своему Золотому шлему – победе на 4 мейджорах и Олимпиаде в один сезон, но сегодня сенсационно проиграл в полуфинальном мужском матче (одиночный разряд) ОИ в Токио Александру Звереву. В финале немец с русскими корнями сыграет с представителем России Кареном Хачановым.

Первыми путевку в финал разыграли Пабло Карреньо-Буста из Испании и россиянин Карен Хачанов. Если накануне испанец в матче с Даниилом Медведевым показывал нереальный теннис, то в поединке с Хачановым его шансы были практически равны нулю. Российский теннисист переиграл его по всем статьям. В итоге Карен стал 2-м россиянином после Евгения Кафельникова, которому удалось пробиться в финал Олимпиады. Напомним, Евгений в Сиднее-2000 стал золотым призером. 

Такой результат не показывал еще ни один мужчина. Среди женщин этого добилась только Штеффи Граф в 1988 году. Напомним, что в этом сезоне Новак выиграл уже три «шлема» – Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон – и сейчас уверенно шел к финалу Олимпиады, не отдав соперникам ни сета.

Полуфинальный матч Джокович начал так, будто напротив него стоял теннисист, находящийся за пределами первой сотни рейтинга. За 38 минут он позволил Звереву взять только 1 гейм – 6:1. Во втором сете Новак снова повел с брейком – 3:2, и тут Александр преобразился, а у серба посыпались ошибки одна за другой. В итоге немец взял 4 гейма подряд, а с ними и всю партию – 6:3. В третьем сете у Джоковича продолжился провал. Он посылал мячи в сетку, подача не шла, а итоговый счет стал зеркальным отражением первого – 1:6, 6:3, 6:1. Это просто шок и сенсация!

Так Новак Джокович потерял все шансы на заветную золотую медаль и теперь не сможет собрать Золотой шлем. Кстати, перед Олимпиадой «Чемпионат» запустил опрос на тему «Кто остановит Джоковича и помешает ему в 2021 году собрать Золотой шлем?». Большая часть пользователей проголосовала за вариант «Никто» – 57%. И только 1% посчитал, что помешать Джоковичу может Зверев. 
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