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  2. Джокович победил Надаля и стал вторым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

Джокович победил Надаля и стал вторым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

На Открытом чемпионате Франции по теннису в соревнованиях мужчин определился второй финалист. Им стал серб Новак Джокович (ATP: 1), за 4 часа 11 минут одолевший на полуфинальной стадии испанца Рафаэля Надаля (ATP: 3) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Это принципиальное соперничество состоялось в рекордный, 58-й раз (чаще никто не встречался). Сербский теннисист одержал 30-ю победу. 


Противостояние теннисистов, которые на двоих имеют 38 триумфов на турнирах из серии Большого шлема (восемнадцать и двадцать соответственно), разумеется привлекало повышенное внимание. И серб с испанцем не обманули ожиданий болельщиков, показав теннис экстра-класса.

Надаль, до того потерпевший на Roland Garros всего два поражения при 105 победах, ошеломил первую ракетку мира стартовым натиском и повел 5:0 с двумя брейками. Затем чуть подпустил оппонента. Но все-таки довел дело до победы в первом сете.

Но три последующие партии остались за вышедшим на запредельный уровень Джоковичем. 

После игры лидер мирового рейтинга отметил, что провел, наверное, свой самый великий матч в Париже. И с сербом тяжело не согласиться. Он лучше действовал на подаче и приеме, собрал больше виннеров (50:48), допустил меньше невынужденных ошибок (37:55) и, главное, оказался лучше на брейк-пойнтах, что и привело к такому исходу игры.



Циципас стал первым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

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В финале Новак Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом (ATP: 5), который в своем полуфинале сломил сопротивление представителя Германии Александра Зверева (ATP: 6) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Титульный поединок в мужском одиночном разряде запланирован на завтра.

А сегодня определится победительница среди женщин. В женском финале сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA: 32) и чешка Барбора Крейчикова (WTA: 33), которые пробились в решающий поединок на турнирах Большого шлема впервые в карьере.

Из наших дольше всех в турнирной сетке грунтового мейджора задержалась Виктория Азаренко, добравшаяся до 1/8 финала. Илья Ивашко зачехлил ракетку в первом раунде квалификации. Ольга Говорцова и Егор Герасимов – в 1/64 финала, Александра Саснович – в 1/32 финала, а Арина Соболенко – в 1/16 финала. Отметим, что Соболенко и Азаренко проиграли как раз Павлюченковой, сейчас готовящейся к финалу.

Roland Garros – второй в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет 34 миллиона евро.
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Фото: РЕЙТЕР
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