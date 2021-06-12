Джокович победил Надаля и стал вторым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

Противостояние теннисистов, которые на двоих имеют 38 триумфов на турнирах из серии Большого шлема (восемнадцать и двадцать соответственно), разумеется привлекало повышенное внимание. И серб с испанцем не обманули ожиданий болельщиков, показав теннис экстра-класса.Надаль, до того потерпевший на Roland Garros всего два поражения при 105 победах, ошеломил первую ракетку мира стартовым натиском и повел 5:0 с двумя брейками. Затем чуть подпустил оппонента. Но все-таки довел дело до победы в первом сете.Но три последующие партии остались за вышедшим на запредельный уровень Джоковичем.После игры лидер мирового рейтинга отметил, что провел, наверное, свой самый великий матч в Париже. И с сербом тяжело не согласиться. Он лучше действовал на подаче и приеме, собрал больше виннеров (50:48), допустил меньше невынужденных ошибок (37:55) и, главное, оказался лучше на брейк-пойнтах, что и привело к такому исходу игры.В финале Новак Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом (ATP: 5), который в своем полуфинале сломил сопротивление представителя Германии Александра Зверева (ATP: 6) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Титульный поединок в мужском одиночном разряде запланирован на завтра.А сегодня определится победительница среди женщин. В женском финале сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA: 32) и чешка Барбора Крейчикова (WTA: 33), которые пробились в решающий поединок на турнирах Большого шлема впервые в карьере.Из наших дольше всех в турнирной сетке грунтового мейджора задержалась Виктория Азаренко, добравшаяся до 1/8 финала. Илья Ивашко зачехлил ракетку в первом раунде квалификации. Ольга Говорцова и Егор Герасимов – в 1/64 финала, Александра Саснович – в 1/32 финала, а Арина Соболенко – в 1/16 финала. Отметим, что Соболенко и Азаренко проиграли как раз Павлюченковой, сейчас готовящейся к финалу.Roland Garros – второй в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет 34 миллиона евро.