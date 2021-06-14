Джо и Джилл Байден нарушили протокол на приеме британской королевской семьи

После основной части программы первого дня саммита G7 в графстве Корнуолл мировые лидеры «большой семерки» встретились в ботаническом саду с членами британской королевской семьи. Однако Джо и Джилл Байден опоздали на встречу на несколько минут, тем самым нарушая королевский протокол.Согласно правилам, гости должны прибывать на подобные мероприятия раньше королевской семьи и уходить с них последними. Тем не менее, несмотря на курьез, встреча прошла в дружественной атмосфере.