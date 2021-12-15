«Дженоа» одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко

Ранее под началом Шевченко, возглавившего команду 7 ноября, «Дженоа» провел пять встреч. И ни в одной из них не смог взять верх: одна ничья, четыре поражения. Но вчера у украинского тренера наконец появился первый повод для радости.Благодаря голу ганского нападающего Калеба Экубана «Дженоа» вырвал победу и, таким образом, пробился в следующий раунд Кубка Италии.Также путевками в 1/8 финала турнира вчера обзавелись «Венеция» и «Удинезе», которые оставили не у дел «Тернану» (3:1) и «Кротоне» (4:0) соответственно.Они присоединились к «Ювентусу», «Сассуоло», «Наполи», «Аталанте», «Милану», «Лацио», «Роме» и «Интеру», которые были допущены в 1/8 финала автоматически.Три матча 1/16 финала Кубка Италии пройдут сегодня, два – завтра.