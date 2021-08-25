Дженнифер Лопес стала героиней рекламной кампании бренда Coach

Нью-йоркская марка Coach выпустила лукбук осенней линии сумок Rogue, в которой снялась известная американская актриса Дженнифер Лопес.
Модель Rogue была создана в 2016 году. В новой коллекции Coach представил ее экологичную версию: сумка изготовлена из органического хлопка и переработанного полиэстера.
Помимо Лопес в рекламном кампейне приняли участие британская модель Кейт Мосс, певица Келси Лу, а также модель Сяо Вэнь Цзюй и актер Ма Чжэ.
Съемка прошла в нескольких локациях: Гриффит-парк в Лос-Анджелесе, Лондонский мост и набережная Вайтань в Шанхае. Фотографом выступил Юрген Теллер. За образы отвечал стилист Оливье Риццо.
Фото: uk.coach.com