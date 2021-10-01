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  2. Джаз, диско, афробит: Gucci показал новую рекламную кампанию, посвященную музыке

Джаз, диско, афробит: Gucci показал новую рекламную кампанию, посвященную музыке

Итальянский модный Дом Gucci представил креативный рекламный кампэйн своей юбилейной коллекции. 


Креативный директор бренда Алессандро Микеле посвятил лукбук разным музыкальным стилям, которые были популярны на протяжении минувших десятилетий: джаз, диско, психоделический рок, j-punk, афробит, хип-хоп.

На снимках модели демонстрируют образы, соответствующие каждому направлению. 


Дизайнер обосновал выбор темы тем, что лишь музыка способна сравниться с модой по степени реакции на изменения окружающего мира.

Выпуском кампании Микеле отметил столетие итальянского бренда. 


За атмосферные фото отвечал Джошуа Вудс. 






Фото: gucci.com
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