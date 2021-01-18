Знаменитый американский певец Джастин Тимберлейк и его жена актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. Об этом знаменитость рассказал на днях в онлайн-выпуске шоу Эллен Дедженерес.
Во время программы Тимберлейк подтвердил, что в июле прошлого года у него родился сын, которого назвали Финеас. Исполнитель поделился, что малыш очень милый. Пара в восторге от его появления, однако, как и все молодые родители, недосыпают. Тимберлейк также рассказал, что его старший сын очень взволнован появлением младшего брата.
Напомним, пара поженилась в 2012 году, а в апреле 2015 года на свет появился их первенец, сын Сайлас. В СМИ уже давно писали о том, что Тимберлейк и Бил стали родителями во второй раз, однако знаменитости не давали официальных комментариев. Даже вездесущим папарацци ни разу не удалось запечатлеть актрису с коляской.
Фото: zimbio.com
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"Скрывали полгода": Джастин Тимберлейк публично заявил, что стал отцом во второй раз
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