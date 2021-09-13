Джастин Бибер победил в категории «Исполнитель года» премии MTV

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер признан лучшим в категории «Исполнитель года» премии MTV Video Music Awards. Об этом сообщается на странице премии в Twitter.
– Музыка – это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех, – сказал победитель на церемонии вручения награды. В своей речи певец также затронул тему коронавируса и поблагодарил свою супругу, модель Хейли Болдуин,за поддержку.
На награду также претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.
Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории «Видео». Кандидатов выбирает жюри – продюсеры и представители крупных звукозаписывающих компаний.
Фото: muz-tv.ru