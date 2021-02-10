Дзермант: зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения

Так высказался научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
За день до Всебелорусского народного собрания эксперт подчеркнул, что у сторонников оппозиции, в силу разных причин, не получится организовывать протесты и уличные акции.
– На днях появился некий «План победы» от бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской. Я его просмотрел. Зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения, – отметил Алексей Дзермант.
Эксперт отметил, что в плане были обозначены две даты – дни проведения ВНС и 25 марта для выводов их сторонников. В мае они планируют принудить власть сесть за стол переговоров.
– Оппозиция понимает, что их полугодичная активность ни к чему не привела. Но открыто об этом своим сторонникам они не говорят, а строят какие-то политические миражи, – добавил собеседник.
Специалист уверен: если и начнется уличная активность, то она будет совсем мизерная.
Фото: БЕЛТА
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