Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дзермант: зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения

Дзермант: зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения

Так высказался научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


За день до Всебелорусского народного собрания эксперт подчеркнул, что у сторонников оппозиции, в силу разных причин, не получится организовывать протесты и уличные акции. 

– На днях появился некий «План победы» от бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской. Я его просмотрел. Зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения, – отметил Алексей Дзермант. 

Эксперт отметил, что в плане были обозначены две даты – дни проведения ВНС и 25 марта для выводов их сторонников. В мае они планируют принудить власть сесть за стол переговоров. 

– Оппозиция понимает, что их полугодичная активность ни к чему не привела. Но открыто об этом своим сторонникам они не говорят, а строят какие-то политические миражи, – добавил собеседник. 

Специалист уверен: если и начнется уличная активность, то она будет совсем мизерная. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Впервые в нашей стране людям с зависимостями и укреплению психического здоровья посвящается целый раздел государственной программы
В Солигорском районе ищут без вести пропавшего 20-летнего парня
В прошлом году в Минске выявили почти тысячу нарушений в области охраны окружающей среды
В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек
Белорусский рубль 10 февраля укрепился к трем основным валютам
Обезвоживание и малоподвижный образ жизни: медик назвал причины головных болей, не связанных с заболеваниями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014 человек
Ученые рассказали, когда ждать следующую волну пандемии коронавируса
Госавтоинспекция Гомельской области берет под контроль пешеходные переходы и соблюдение ППД при обгонах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Фотофакт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Витебской области едут в Минск
В Латвии впервые зафиксирован случай высокопатогенного птичьего гриппа
МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности
Звезда «Универа» случайно узнала о своей смерти из «Википедии»
Ответ синим козам. И не хотелось – но, видимо, все же надо
Герасимов проиграл Карацеву во втором раунде Australian Open
Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 1 250 000
Довгало: без великих препятствий не может быть великих достижений. У нас все получится!
В Москве задержаны организаторы и участники центра "Свидетели Иеговы"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нафтанная гортензия
Дзермант: зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения
МИД РФ: против России и Беларуси развязана масштабная информационная война
В 75 белорусских здравницах используют программы реабилитации пациентов, перенесших пневмонии в связи с COVID-19
На Минщине участились пожары в банях. Эксперт советует, как не допустить возгорания во время морозов
Политолог о выдаче Путило и Протасевича: если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу
Сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На 11 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Число заразившихся COVID-19 в России превысило четыре миллиона
ВНС даст старт конституционной реформе – Дзермант
Число многодетных семей в Минской области превысило 19 тысяч
Маленькие вредины: топ-5 самых непослушных детей по знаку зодиака
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вечный хайп
Дзермант: люди хотят через делегатов обратиться к Главе государства и народу
Посол Беларуси согласовал с венесуэльской стороной план первоочередных мер по наращиванию торгово-экономического потенциала
Диетолог предупредил о смертельной опасности меда
В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний сельчанин
Белорусы стали чаще рассчитываться за покупки пластиковой картой
Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой
Без лицензии? В Минске прошел суд по делу главреда «Нашей Нивы»
Корреспондент ИД «Беларусь сегодня» удостоен грамоты ГКНТ
«Реал» взял верх над «Хетафе» в игре Примеры
КГБ: действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вячорни Геббельс
В Клецком районе из-за неисправности насоса без воды остались более 100 домов, детсад и школа
Опасен ли рентген для ребенка? Ответил врач
Мишель Обама станет ведущей детского шоу на Netflix
Авторы
СКАНИРУЙТЕ