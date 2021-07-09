Дзермант: ядро армии должны составлять люди, которые остаются в ней сознательно

Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы обсуждали тему службы в армии и того, что она должна преобразоваться из повинности в привилегию. В связи с этим ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась у эксперта, как возрождать престиж воинской службы.
– Это серьезная задача, – отметил спикер. – Есть несколько вариантов ее решения. Во-первых, наверное, в армию не нужно брать всех. Есть общий призыв, это правильно, чтобы масса мужчин была готова [защищать Родину в экстренной ситуации]. Но ядро армии все-таки должны составлять люди, которые сознательно там остаются. Думаю, что нужно делать ставку на это ядро и показывать: в армии ты можешь получить самые разные знания, профессию, послужить в интересных местах.
Последний тезис Алексей Дзермант развил отдельно:
– Мне кажется, что тем, кто хочет служить где-то, – например, в совместных операциях ОДКБ – надо предоставлять эту возможность. У белорусов есть ген авантюризма в хорошем смысле. Чем идти наемниками в какой-то французский легион, лучше бы они получили возможность использовать свои навыки в государственных структурах нашей страны, где-то, возможно, и в горячих точках.
Политолог подчеркнул:
– Я не призываю ввязываться в конфликты, но военным надо тренироваться не просто в мирных условиях. Один мой знакомый полковник говорил, что у армии, не проверенной в боевых условиях, снижается боеспособность. Конечно, решать это должны профессионалы. Но мне кажется, что престиж нашей армии будет подниматься в том числе за счет ее использования в серьезных [военных] операциях.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: ядро армии должны составлять люди, которые остаются в ней сознательно
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