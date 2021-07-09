Дзермант: ядро армии должны составлять люди, которые остаются в ней сознательно

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В эфире сегодняшней программы обсуждали тему службы в армии и того, что она должна преобразоваться из повинности в привилегию. В связи с этим ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась у эксперта, как возрождать престиж воинской службы.– отметил спикер.Последний тезис Алексей Дзермант развил отдельно:Политолог подчеркнул:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.