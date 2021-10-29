Дзермант: выход Великобритании из ЕС спровоцировал рост сепаратистских настроений внутри самого королевства

– отметил Алексей Дзермант.Он подчеркнул, что подобные процессы происходят не только в Великобритании.– сказал гость программы.По словам политолога, для Великобритании отделение одной из ее частей стало бы сильным ударом.подытожил Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.