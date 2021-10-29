Дзермант: выход Великобритании из ЕС спровоцировал рост сепаратистских настроений внутри самого королевства

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Выход Великобритании из ЕС спровоцировал рост сепаратистских настроений внутри самого королевства. Почему? Ведь Британия имела достаточно серьезный преференциальный режим торговли с континентальной Европой. Когда королевство лишается преференций, денег и субсидий, естественно, больше всего это отражается на периферии – тех же Шотландии, Уэльсе. Там снижается уровень благосостояния, и, соответственно, это влияет на рост сепаратистских настроений. Одним из мотивов Шотландии было остаться в ЕС, так как это выгодно. Кроме этнических причин, конечно, есть и историко-культурные, – отметил Алексей Дзермант.
Он подчеркнул, что подобные процессы происходят не только в Великобритании. «Есть постоянное сепаратистское движение в Каталонии, мы видим, как жестко оно подавляется. Регионализм в Европе никуда не ушел. Особенно во Франции, Испании, Великобритании, Германии. По мере того как будет ухудшаться экономическая конъюнктура, как будут расти проблемы с миграцией, ослабляться центральная власть Европы, мы будем наблюдать все больше и больше таких сепаратистских проявлений. Дойдет ли до какого-то финала? Мне кажется, пока вряд ли, хотя шансы Шотландии обрести независимость после очередного референдума увеличиваются», – сказал гость программы.
По словам политолога, для Великобритании отделение одной из ее частей стало бы сильным ударом. «Она выходила из ЕС, чтобы в новой форме возродить Британскую империю. Но успеют ли это сделать до того, как Великобритания начнет разваливаться? Я бы не сбрасывал со счетов британскую, скажем так, имперскую элиту, она имеет опыт подавления сепаратизма. В любом случае процесс интересный: незыблемые, казалось бы, государства (как Великобритания) начинают испытывать серьезные внутренние проблемы. Это говорит о том, что мир серьезно меняется», – подытожил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.