О том, что могло предшествовать ситуации, сложившейся вокруг Романа Протасевича, говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Алексеем Дзермантом.
Специалист обратился к словам Романа о том, что у него внутри коллектива были некоторые конфликты. Об этом Протасевич рассказал 3 июня в эфире телеканала ОНТ в интервью Марату Маркову. Беседа стала одной из самых обсуждаемых тем в обществе.
– Может, они посчитали, что он был для них слишком токсичным. Возможно, были сомнения, не вернется ли Протасевич в Беларусь. Было решено сработать на опережение: избавиться от него с выгодой для себя, – пояснил аналитик.
Дзермант привел еще одну гипотезу:
– Запад не един. Допустим, за Протасевичем и его компанией могли стоять польские спецслужбы. Возможно финансирование и США, и Британии. То есть Польша выступает таким хабом, который получает деньги, а потом уже их распределяет. В то время как в Европе есть другие силы: Германия, Австрия, Франция, Италия. Все они знают, какая игра ведется. Они, скажем так, слегка подставили своих коллег-поляков, чтобы те не переступали границы. Особенно на Востоке, в отношении Беларуси и России. Тем же немцам или австрийцам нет выгоды портить эти отношения. Это щелчок польским спецслужбам, чтобы они не думали, что они являются господами Европы. Они должны понести ответственность за то, что они делали с нами летом и осенью. Может быть и такой вариант – борьба спецслужб, – объяснил политолог.
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Дзермант выдвинул гипотезы о том, кто мог подставить Протасевича
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