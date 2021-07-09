Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В конце сегодняшней программы обсуждали такую важную тему, как служение человека обществу. Алексей Дзермант об этом сказал следующее:
– Человек может поставить себе цель служить [обществу], а не личному благополучию. Это можно делать в армии, медицине, науке, образовании. Я бы воспитывал людей в этике служения. Это значит заботиться не только о личных интересах. Это защита [народа], забота о его здоровье, о том, что передаешь кому-то знания, кого-то воспитываешь. Когда зацикливаешь все в единую систему – это и есть общество, где мы все вместе и мы – семья. Это понимание народа, государства.
– По сути дела, в СМИ мы тоже служим своему народу, – отметила ведущая «Будней» Алёна Родовская.
Алексей Дзермант обратил внимание на следующий факт:
– Наши оппоненты могут иногда сказать, что тоже служат народу, некой Беларусчине (придуманной идеологами национализма). Но служение, его смысл и цель познаются только тогда, когда видишь, что из него получается созидание. Все действия идеологов национализма приводят к расколам и войнам. Получается, может, они и служат, но не народу, а целям разделения [общества], зла и уничтожения согласия на земле.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: все действия идеологов национализма приводят к расколам и войнам
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