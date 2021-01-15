Своим мнением о том, что будет представлено на Шестом Всебелорусском народном собрании, политический аналитик Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Дзермант выразил уверенность в том, что мероприятие даст старт обсуждению процесса изменения Основного Закона страны. Он предположил, что на ВНС будут представлены начальные ориентиры по данному проекту.
Также, говоря об инициативах, которые должны быть представлены на Всебелорусском народном собрании, политический аналитик отметил необходимость обращения к нравственным ценностям.
– У общества есть соответствующий запрос, поэтому его, конечно, надо удовлетворить. К тому же мы видим весьма инициативные группы по выдвижению поправок в Конституцию в контексте нравственных ценностей, продвижения роли института семьи. Отмахиваться от этого нельзя. В обществе есть разные силы, и те, что хотят двигаться в таком направлении, должны быть услышаны, – подчеркнул он.
В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Дзермант: ВНС даст старт конституционному процессу в стране
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ