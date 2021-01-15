Дзермант: ВНС даст старт конституционному процессу в стране

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Дзермант выразил уверенность в том, что мероприятие даст старт обсуждению процесса изменения Основного Закона страны. Он предположил, что на ВНС будут представлены начальные ориентиры по данному проекту.Также, говоря об инициативах, которые должны быть представлены на Всебелорусском народном собрании, политический аналитик отметил необходимость обращения к нравственным ценностям.– подчеркнул он.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.