Дзермант: вирус неонацизма жил в Европе всегда

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– подчеркнул Алексей Дзермант.Политолог отметил, чтоАлексей Дзермант обратил внимание, что решать проблему нарастания неонацистских настроений в Европе можно только совместно.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.