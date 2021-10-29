Дзермант: вирус неонацизма жил в Европе всегда

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Неонацизм как превосходство своей нации в этническом, религиозном, расовом смысле – это подспудная идея, которая всегда существовала в европейской цивилизации. Этим оправдывался колониализм, и в какой-то момент данная идеология в Германии захватила власть, умы. Вирус неонацизма жил в Европе всегда. Просто в момент ослабления важности гуманистических ценностей [на Западе] мы наблюдаем это по всем параметрам. Отношение к мигрантам и есть такой показатель, – подчеркнул Алексей Дзермант.
Политолог отметил, что «как только ослабевает гуманистическое начало, этот «вирус» начинает разрастаться. Мы сейчас наблюдаем этот процесс. В некоторых странах [поддерживающие нацистские идеи группы] это уже не просто некая маргиналия, а серьезные силы. А, например, в Украине, которая уже является образцом для немецких неонацистов, эти люди имеют власть, оружие… Геополитическая связка Запада –Украины и внутренняя ультраправых группировок может представлять реальную угрозу. И мы видим: это никуда не уходит».
Алексей Дзермант обратил внимание, что решать проблему нарастания неонацистских настроений в Европе можно только совместно.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.