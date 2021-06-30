Дзермант: в условиях давления со стороны Запада важно продолжать развивать научный и образовательный потенциал на современных платформах

Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант.
29 июня стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России. В первый день основной упор был сделан на цифровизацию науки и образования.
– Отчасти процессы цифровизации в этих сферах происходят тяжело. Не все кадры науки и образования готовы принимать новшества. Но сейчас важно, чтобы в условиях, когда наши страны оказываются под давлением со стороны Запада, мы все-таки свой научный и образовательный потенциал развивали на современных платформах. Например, в школах и вузах можно сократить документооборот, для образовательного процесса могут быть очень полезны цифровые платформы. Но психологи и педагоги говорят, что личное общение не заменить – так происходит социализация, которую нельзя заместить суррогатом онлайн-коммуникации. Комбинирование методов – это хороший путь. Мы все уже убедились, что возможно и проведение научных конференций в онлайн-режиме, – высказался эксперт.
Аналитик считает, что научная работа на расстоянии может координироваться с использованием самых разных онлайн-платформ.
– Повестка форума регионов – это то, к чему мы все придем. Его задача – идти общими темпами и в одном направлении, – отметил он.
Алексей Дзермант напомнил, что недавно на базе НАН Беларуси был создан "IT-град Академический", который ориентирован именно на потребности нашей страны. В то время как ПВТ работает преимущественно с зарубежными фирмами.
– Сейчас стоит задача иметь собственный и независимый кластер ИТ-технологий, который будет работать на цифровизацию Беларуси, Союзного государства, и в целом всего Евразийского союза, – пояснил специалист.
Политолог также указал на стоящие перед кластером задачи:
– Нужен свой софт для машиностроения и оборонной сферы, электронный документооборот для школ и вузов: мы не можем зависеть от западных платформ. Необходимы собственные наработки, на наших серверах. Это элемент цифрового суверенитета. Важно унифицировать и законодательство. Следует сближаться, находить общие подходы [с Россией], чтобы наше правовое пространство было единым, – подчеркнул собеседник.
Алексей Дзермант добавил, что с одной стороны форум – это площадка для обсуждения, чтобы выявить те места в союзных отношениях, которые нужно заполнить содержанием и отрегулировать. С другой – подписание важных контрактов. Он пояснил, что ожидается их заключение на сумму до 800 млн долларов.
Фото из архива
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Дзермант: в условиях давления со стороны Запада важно продолжать развивать научный и образовательный потенциал на современных платформах
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