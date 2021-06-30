Дзермант: в условиях давления со стороны Запада важно продолжать развивать научный и образовательный потенциал на современных платформах

29 июня стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России. В первый день основной упор был сделан на цифровизацию науки и образования.– высказался эксперт.Аналитик считает, что научная работа на расстоянии может координироваться с использованием самых разных онлайн-платформ.– отметил он.Алексей Дзермант напомнил, что недавно на базе НАН Беларуси был создан "IT-град Академический", который ориентирован именно на потребности нашей страны. В то время как ПВТ работает преимущественно с зарубежными фирмами.– пояснил специалист.Политолог также указал на стоящие перед кластером задачи:подчеркнул собеседник.Алексей Дзермант добавил, что с одной стороны форум – это площадка для обсуждения, чтобы выявить те места в союзных отношениях, которые нужно заполнить содержанием и отрегулировать. С другой – подписание важных контрактов. Он пояснил, что ожидается их заключение на сумму до 800 млн долларов.Фото из архива