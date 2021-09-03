Дзермант: в школах нужно сделать акцент также на историю, азы обществоведения и политологии

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант, говоря о задачах, поставленных на этот учебный год.
– Формируется новая концепция патриотического образования и воспитания. Год должен стать переломным в этом отношении. Мы видим, что и военно-патриотическое воспитание вернется в школы. Думаю, нужно сделать акцент и на историю. На азы обществоведения и политологии. Нужно, чтобы хотя бы старшеклассники в этом ориентировались, – высказался он.
Обсуждая влияние интернета, Дзермант подчеркнул, что онлайн-мир очень децентрализован. Там много некачественных источников, в которых человек теряется. Политолог считает, что в связи с этим необходимо делать упор и на дополнительное образование, и на расширение кругозора учащихся.