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  2. Дзермант: в школах нужно сделать акцент также на историю, азы обществоведения и политологии

Дзермант: в школах нужно сделать акцент также на историю, азы обществоведения и политологии

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант, говоря о задачах, поставленных на этот учебный год.


– Формируется новая концепция патриотического образования и воспитания. Год должен стать переломным в этом отношении. Мы видим, что и военно-патриотическое воспитание вернется в школы. Думаю, нужно сделать акцент и на историю. На азы обществоведения и политологии. Нужно, чтобы хотя бы старшеклассники в этом ориентировались, – высказался он.


Обсуждая влияние интернета, Дзермант подчеркнул, что онлайн-мир очень децентрализован. Там много некачественных источников, в которых человек теряется. Политолог считает, что в связи с этим необходимо делать упор и на дополнительное образование, и на расширение кругозора учащихся. 
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Фото: Михалевич Диана
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