Дзермант: в школах нужно сделать акцент также на историю, азы обществоведения и политологии

– высказался он.Обсуждая влияние интернета, Дзермант подчеркнул, что онлайн-мир очень децентрализован. Там много некачественных источников, в которых человек теряется. Политолог считает, что в связи с этим необходимо делать упор и на дополнительное образование, и на расширение кругозора учащихся.