Дзермант: в наступившем году начнется консолидация общества

В современном мире лучше быть в состоянии общего консенсуса, нежели раздрая. Об этом в ходе видеоинтервью на YouTube-канале Белпрессцентра сообщил сегодня политический аналитик, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.
Подводя итоги 2020 года и обозначая основные векторы развития Беларуси в наступившем году, аналитик отметил два основных события, которые окажут непосредственное влияние на наступивший год – пандемию коронавируса и президентские выборы. Говоря о первом факторе, Алексей Дзермант напомнил:
– Сначала были некоторый испуг и непонимание того, с чем мы имеем дело. Но Беларусь избрала свой путь в борьбе с пандемией, который, как мы сейчас видим, оказался достаточно прозорливым и успешным. И сейчас, когда пришла вторая волна, население воспринимает ее уже иначе, да и система здравоохранения научилась справляться с этим вызовом.
Но пандемия повлияла и на определенные политические настроения, отметил эксперт. Она совпала с президентской кампанией, что стало вторым основным событием ушедшего года:
– Часть граждан вовлеклась в протестную активность, причем многие из них из-за того психоза, в котором они пребывали с весны 2020 года. Плюс наслоилась достаточно массивная политтехнологическая атака на нас: эти выборы были беспрецедентны в том плане, что в ходе них был развернут серьезный политтехнологический проект с четким планированием в политической и информационной сферах. Мы с подобным не сталкивались.
Оба вышеназванных фактора, по мнению Алексея Дзерманта, так или иначе будут влиять на события наступившего года:
– Но уже наверняка не в такой острой форме. Мы видим, что и с эпидемией люди учатся жить, да и многие изначально резко негативно настроенные граждане уже приходят в себя и понимают, что теми способами, которыми они пытались действовать, чего-то добиться в нашей стране – как и в любой другой нормальной – ничего невозможно. Потому что только законными методами можно добиться каких-либо улучшений. Уверен, что 2021-й, объявленный Годом народного единства, так или иначе будет иным по настрою. Уверен, что консолидация общества начнется, и мы почувствуем себя единым обществом, а не расколотым. Думаю, все понимают, что нас это лишь укрепит. В современном мире лучше быть в состоянии общего консенсуса, нежели раздрая.
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Дзермант: в наступившем году начнется консолидация общества
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Фото: Владимир ШЛАПАК