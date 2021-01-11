Дзермант: в наступившем году начнется консолидация общества

Подводя итоги 2020 года и обозначая основные векторы развития Беларуси в наступившем году, аналитик отметил два основных события, которые окажут непосредственное влияние на наступивший год – пандемию коронавируса и президентские выборы. Говоря о первом факторе, Алексей Дзермант напомнил:Но пандемия повлияла и на определенные политические настроения, отметил эксперт. Она совпала с президентской кампанией, что стало вторым основным событием ушедшего года:Оба вышеназванных фактора, по мнению Алексея Дзерманта, так или иначе будут влиять на события наступившего года: