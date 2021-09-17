Дзермант: в 1939 году объединились две части нашей страны – не просто территории, а судьбы людей

Так высказался в проекте «День народного единства – праздник каждого из нас» на «Альфа Радио» политический аналитик Алексей Дзермант.
Фото из архива
– День народного единства,17 сентября, – это, на мой взгляд, народный глубинный праздник, потому что в 1939 году объединились две части нашей страны. Объединились не просто территории, а судьбы людей. И мы действительно стали единой страной и нацией. Мы должны об этом помнить. Если бы не те события, возможно, не было бы многих из нас. Не встретились бы люди, не создали бы семьи, не родились бы дети, – считает эксперт.
По мнению Дзерманта, смысл в том, что тогда наша страна стала определенным барьером, который не позволил немцам в 1941 году быстро продвигаться. Это политолог назвал трагическим воспоминанием, но в то же время отметил, что мы выстояли как страна.
– Это тоже наше единство, мы должны об этом думать, чтобы никогда не повторились ни разделение нашей страны, ни войны, – заключил он.