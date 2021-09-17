Дзермант: в 1939 году объединились две части нашей страны – не просто территории, а судьбы людей

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– считает эксперт.По мнению Дзерманта, смысл в том, что тогда наша страна стала определенным барьером, который не позволил немцам в 1941 году быстро продвигаться. Это политолог назвал трагическим воспоминанием, но в то же время отметил, что мы выстояли как страна.– заключил он.