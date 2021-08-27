Дзермант: страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, но это не пройдет

– По разным оценкам, несколько миллионов человек могут попытаться уйти от новой власти в Афганистане, – сказал гость студии. – Скорее всего, какие-то потоки осядут в Восточной Европе, это очевидно. И Брюссель будет настаивать на том, чтобы они там оседали и их там содержали – ему нужна фильтрация. Сейчас страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, но это не пройдет. И мы видим, что пошла реакция международных инстанций – Европейского суда по правам человека, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Представители этих структур уже побывали на границе. Было решение Европейского суда по правам человека обязать заботиться о беженцах – предоставлять воду, медикаменты, одежду, жилье. Пока это не обязывает их оставлять этих людей, но тем не менее это сигнал властям, что то, чем они занимаются, не пройдет. При этом в той же Польше растет возмущение со стороны местных политиков. Мы видели, как на границе бегал депутат Сейма Польши, его там ловили с автоматами наперевес. Это политический жест, показывающий, что в Польше есть силы, которые поддерживают Брюссель и скажут: "Ребята, не надо таким заниматься, мы все-таки живем в Европе, европейские ценности и все такое, давайте как-то по-другому себя вести". То есть ситуация начинает меняться. Если раньше они не замечали, не было внутреннего политического давления на власти, то сейчас оно появляется. Это значит, что решения будут приниматься иные. Им наверняка придется строить лагеря для содержания мигрантов, и Польша начала это делать. Брюссель будет призывать относиться к нелегалам более гуманно. И будет выстраиваться многоступенчатая система по приему этих людей.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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