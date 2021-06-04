Дзермант: слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты

Во время разговора с Маратом Марковым Роман Протасевич указал на российский след во всей этой истории. Он рассказал, как стал замечать, что его коллега Степан Путило, одетый в хорошие костюмы, стал куда-то исчезать. Потом появлялись публикации с российской повесткой. До этого донаты приходили 20–30 долларов, а потом цифра увеличилась до трех тысяч долларов в неделю.– сказал Дзермант.Специалист задался вопросом, почему наши братья-союзники позволяют себе творить что-то во вред их же государства?Алексей Дзермант указал, что слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты. Важно выяснить, кто стоял за финансированием, чтобы понимать, кто может ударить в спину.Аналитик прокомментировал рассказ Романа о том, что в Белорусский дом в Варшаве приходили сотни людей, но им просто не открывали двери.– пояснил эксперт.Дзермант озвучил и такую мысль:По словам Дзерманта, самое большое разочарование в таких ситуациях – в собственных наивных иллюзиях. Уезжая из Беларуси и попадая в такую сферу деятельности, люди полагают, что за ними твердо стоят Запад и Польша. Но в итоге – закрытая дверь.