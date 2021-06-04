Дзермант: слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты

Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант. В студии обсудили громкое интервью Романа Протасевича на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».
Во время разговора с Маратом Марковым Роман Протасевич указал на российский след во всей этой истории. Он рассказал, как стал замечать, что его коллега Степан Путило, одетый в хорошие костюмы, стал куда-то исчезать. Потом появлялись публикации с российской повесткой. До этого донаты приходили 20–30 долларов, а потом цифра увеличилась до трех тысяч долларов в неделю.
– Профессионалов эти слова не удивили. Мы знаем ряд крупных бизнесменов, имеющих определенный зуб на нашего Президента и на государство в целом. Возможно, у них что-то не получилось, они планировали приватизацию и захват. Еще один вариант – в качестве мести либо вложения для будущего. Это стандартная логика хищников и капиталистов. Имена во время интервью названы не были. Протасевич описывал образно, но было понятно, о каких российских корпорациях и бизнесменах идет речь, – сказал Дзермант.
Специалист задался вопросом, почему наши братья-союзники позволяют себе творить что-то во вред их же государства?
Алексей Дзермант указал, что слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты. Важно выяснить, кто стоял за финансированием, чтобы понимать, кто может ударить в спину.
Аналитик прокомментировал рассказ Романа о том, что в Белорусский дом в Варшаве приходили сотни людей, но им просто не открывали двери.
– Вся история с беженством – это бизнес-пирамида. Запад и поляки выделяют средства на содержание подобных домов. Люди, стоящие во главе, делят эти деньги между собой, – пояснил эксперт.
Дзермант озвучил и такую мысль:
– Наверху получают больше. А те, кто внизу, оказываются ни с чем. Сто раз нужно подумать, стоит ли вовлекаться в такого рода деятельность.
По словам Дзерманта, самое большое разочарование в таких ситуациях – в собственных наивных иллюзиях. Уезжая из Беларуси и попадая в такую сферу деятельности, люди полагают, что за ними твердо стоят Запад и Польша. Но в итоге – закрытая дверь.
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Дзермант: слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты
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