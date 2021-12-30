Дзермант: санкционный режим был предсказуем, поскольку не удались попытки госпереворота и цветной революции

– обратил внимание политолог.По словам эксперта, поскольку санкции, вводимые против ряда государств в последние 20–30 лет, не приводили к осуществлению данной цели, возникли иные задачи, в частности, попытка остановить развитие конкурентов, ослабить их позиции на международных рынках, чтобы хотя бы чем-то осадить тех, кто вырывается вперед.– резюмировал Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.