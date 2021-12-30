Дзермант: санкционный режим был предсказуем, поскольку не удались попытки госпереворота и цветной революции

– Санкционный режим был предсказуем, поскольку не удались попытки госпереворота и цветной революции. У них [стран Запада] все по пунктам: санкции идут после протестов и террористической деятельности. Поэтому любой повод используется для введения этого режима. Цель очевидна – ухудшить благосостояние наших граждан, чтобы они пошли крушить свое государство, – обратил внимание политолог.
По словам эксперта, поскольку санкции, вводимые против ряда государств в последние 20–30 лет, не приводили к осуществлению данной цели, возникли иные задачи, в частности, попытка остановить развитие конкурентов, ослабить их позиции на международных рынках, чтобы хотя бы чем-то осадить тех, кто вырывается вперед.
– Из-за зависти и злобы вводятся санкции. Мы достаточно успешно в этом году прошли санкционный балаган, но тем не менее расслабляться не стоит. Правительство прилагает серьезные усилия, чтобы диверсифицировать поставки и чтобы слабые места, образовавшиеся из-за санкций, восполнить сотрудничеством с нашими союзниками и партнерами. И это получается. Видим, насколько пошла динамика и в отношениях с Россией и с Китаем. [Беларусь] достаточно уверенно проходит этот период. При этом не нужно расслабляться, следует заниматься тем же, чтобы не позволить внести этими санкциями хоть какую-то брешь в нашу экономику, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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