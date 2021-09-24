Дзермант: решать проблему миграционного кризиса можно только совместными усилиями силовых ведомств, но европейцы к этому не готовы

Во время проведения сегодняшнего эфира появилась очередная новость с белорусско-польской границы. Сообщается, что правоохранительные органы получили информацию об обнаружении в лесополосе недалеко от белорусско-польской границы 25-летнего гражданина Египта. Пострадавший лежал на земле в бессознательном состоянии. После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в реанимацию. Когда мужчина пришел в сознание, то сообщил следователю, что в Польше его вместе с друзьями задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности) УК РБ. Проводится расследование. Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что подобные случаи уже становятся страшной тенденцией.
– Увы, это так, – согласился Алексей Дзермант.
Эксперт дополнил приведенные сведения другим фактом:
–Недавно появилась новость о том, что в Германии были задержаны около 200 мигрантов. Скорее всего, с северного маршрута: через Литву и Польшу до Германии. Это означает, что, несмотря на жуткие действия властей этих государств ЕС, все равно они не могут перекрыть миграционный поток.
Он сравнил меры Польши и Литвы по сдерживанию кризиса на границе с попытками потушить пожар бензином.
– Этот кризис так не решишь, – уверен политолог. – Будет увеличиваться число жертв, и, пока оно не вырастет до десятков человек, европейские чиновники даже не почешутся что-то реально сделать. Потому что проблема требует системного решения и сотрудничества всех пограничных государств. Польша и Литва из-за политических причин отказываются сотрудничать с Беларусью, а Беларусь одна не в состоянии справиться с миграционным потоком.
Алексей Дзермант опроверг обвинения, с которыми сталкивается наша страна:
– Что бы там ни говорили про участие Беларуси в данном кризисе, поймите: одно государство не может организовать с Ближнего Востока транзит на свою территорию, а потом отправить [беженцев] на Запад. Обвинения в адрес Беларуси просто смешны в этом плане. Действует отлаженная транснациональная сеть. Мы в какой-то момент стали точкой притяжения: Беларусь перестала в том объеме, как раньше по соглашениям с ЕС, заботиться об охране его границы, и транснациональная сеть этим воспользовалась. Инфраструктура по приему мигрантов создана и в Литве, и в Польше, и в Германии. Это огромный бизнес, приносящий большие деньги. Решать проблему можно только совместными усилиями силовых ведомств, но европейцы к этому не готовы.
К слову, свое мнение о том, как миграционный кризис в Польше связан с преступным бизнесом по трафику людей в ЕС, вчера в эфире «Будней» высказал политолог Юрий Шевцов. Почитать об этом можно здесь.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.