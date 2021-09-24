Дзермант: решать проблему миграционного кризиса можно только совместными усилиями силовых ведомств, но европейцы к этому не готовы

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К слову, свое мнение о том, как миграционный кризис в Польше связан с преступным бизнесом по трафику людей в ЕС, вчера в эфире «Будней» высказал политолог Юрий Шевцов. Почитать об этом можно здесь.

Во время проведения сегодняшнего эфира появилась очередная новость с белорусско-польской границы. Сообщается, что правоохранительные органы получили информацию об обнаружении в лесополосе недалеко от белорусско-польской границы 25-летнего гражданина Египта. Пострадавший лежал на земле в бессознательном состоянии. После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в реанимацию. Когда мужчина пришел в сознание, то сообщил следователю, что в Польше его вместе с друзьями задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности) УК РБ. Проводится расследование. Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что подобные случаи уже становятся страшной тенденцией.согласился Алексей Дзермант.Эксперт дополнил приведенные сведения другим фактом:Он сравнил меры Польши и Литвы по сдерживанию кризиса на границе с попытками потушить пожар бензином.уверен политолог. –Алексей Дзермант опроверг обвинения, с которыми сталкивается наша страна:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.