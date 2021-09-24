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  2. Дзермант: решать проблему миграционного кризиса можно только совместными усилиями силовых ведомств, но европейцы к этому не готовы

Дзермант: решать проблему миграционного кризиса можно только совместными усилиями силовых ведомств, но европейцы к этому не готовы

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


На белорусско-польской границе обнаружен еще один пострадавший мигрант. Возбуждено уголовное дело

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На белорусско-польской границе обнаружен еще один пострадавший мигрант. Возбуждено уголовное дело
Во время проведения сегодняшнего эфира появилась очередная новость с белорусско-польской границы. Сообщается, что правоохранительные органы получили информацию об обнаружении в лесополосе недалеко от белорусско-польской границы 25-летнего гражданина Египта. Пострадавший лежал на земле в бессознательном состоянии. После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в реанимацию. Когда мужчина пришел в сознание, то сообщил следователю, что в Польше его вместе с друзьями задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности) УК РБ. Проводится расследование. Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что подобные случаи уже становятся страшной тенденцией.

– Увы, это так, – согласился Алексей Дзермант.

Эксперт дополнил приведенные сведения другим фактом: 

Недавно появилась новость о том, что в Германии были задержаны около 200 мигрантов. Скорее всего, с северного маршрута: через Литву и Польшу до Германии. Это означает, что, несмотря на жуткие действия властей этих государств ЕС, все равно они не могут перекрыть миграционный поток.

Он сравнил меры Польши и Литвы по сдерживанию кризиса на границе с попытками потушить пожар бензином. 

– Этот кризис так не решишь, – уверен политолог. – Будет увеличиваться число жертв, и, пока оно не вырастет до десятков человек, европейские чиновники даже не почешутся что-то реально сделать. Потому что проблема требует системного решения и сотрудничества всех пограничных государств. Польша и Литва из-за политических причин отказываются сотрудничать с Беларусью, а Беларусь одна не в состоянии справиться с миграционным потоком. 

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Алексей Дзермант опроверг обвинения, с которыми сталкивается наша страна:

– Что бы там ни говорили про участие Беларуси в данном кризисе, поймите: одно государство не может организовать с Ближнего Востока транзит на свою территорию, а потом отправить [беженцев] на Запад. Обвинения в адрес Беларуси просто смешны в этом плане. Действует отлаженная транснациональная сеть. Мы в какой-то момент стали точкой притяжения: Беларусь перестала в том объеме, как раньше по соглашениям с ЕС, заботиться об охране его границы, и транснациональная сеть этим воспользовалась. Инфраструктура по приему мигрантов создана и в Литве, и в Польше, и в Германии. Это огромный бизнес, приносящий большие деньги. Решать проблему можно только совместными усилиями силовых ведомств, но европейцы к этому не готовы. 
К слову, свое мнение о том, как миграционный кризис в Польше связан с преступным бизнесом по трафику людей в ЕС, вчера в эфире «Будней» высказал политолог Юрий Шевцов. Почитать об этом можно здесь.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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