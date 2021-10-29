Дзермант: разложение в украинском обществе настолько глубоко, что там нет никакой солидарности

Такой мыслью политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В сегодняшнем эфире программы обсудили ситуацию с отоплением в Украине. Поступают тревожные новости о том, что из-за его отсутствия в ряде социальных учреждений Украины страдают граждане. Известно, например, что в городе Кропивницкий двухлетняя девочка получила переохлаждение из-за отсутствия отопления в детском саду. Ведущий программы Вадим Шепет попросил эксперта прокомментировать сложившуюся в стране-соседке обстановку. «Это пример недальновидной политики в плане экономики или ситуация, когда политика главенствует над экономикой?» – задался вопросом журналист.
– Все вместе. Потому что если государство взяло самоубийственный курс, уничтожая связи с соседями, собственную промышленность и технологический потенциал, то чего можно ожидать? – ответил Алексей Дзермант. – Это как запущенная болезнь, которую, наверное, можно даже сравнить с раковой опухолью. Сначала ты ее не замечаешь, а потом время проходит – и начинают вылезать разрушительные метастазы. По сути, это мы сейчас и наблюдаем в Украине. При этом читаешь новости оттуда и кажется, ничего не может удивить. Но когда в детсаду нет отопления, а фирмы, занимающиеся поставками энергии, не отапливают социальные учреждения, ссылаясь на то, что они не могут покупать по завышенным ценам тепло и электроэнергию… Это говорит о следующем: разложение настолько глубоко в украинском обществе, что там нет никакой солидарности.
По словам Алексея Дзерманта, местные элиты заинтересованы только в том «как заработать на украинцах, что-то продать и уехать». «Поэтому мой прогноз по Украине очень печальный: пока там остаются у власти действующие политики, ничего хорошего у граждан не будет. К сожалению, политики там научились манипулировать общественным сознанием, работает очень мощная медийная машина, и часть украинского населения пребывает будто в дурмане. Они думают, что Зеленский-2 будет лучше. Но пока кардинально не изменится сам государственный курс, [общество, экономика] будут деградировать и разлагаться. Увы, таков политический закон. В том состоянии, в котором сейчас пребывает Украина, путь только один – это медленная гибель с постепенным исчезновением инфраструктуры, объектов, которые поддерживают жизнедеятельность государства», – поделился мнением политолог.
Он добавил:
– Большой вопрос – и это наш национальный интерес – что происходит с атомными станциями в Украине? Ведь это же основной источник выработки энергии там. И мы уже сейчас видим, насколько они не справляются, не получают должного обслуживания. Они вырабатывают свой ресурс. При этом западноевропейские страны рассматривают Украину как территорию, где можно захоронить свои ядерные отходы. Постепенно Украина будет деградировать со своей энергетикой и превращаться в могильник для захоронения продуктов ядерной энергетики Западной Европы. А то, что в украинские АЭС пытаются загрузить американское топливо, когда механизм заточен под российское? Они несовместимы! Украина в теперешнем виде может представлять серьезную угрозу как для своих граждан, так и для окружающих ее государств.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.