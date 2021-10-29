Дзермант: разложение в украинском обществе настолько глубоко, что там нет никакой солидарности

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В сегодняшнем эфире программы обсудили ситуацию с отоплением в Украине. Поступают тревожные новости о том, что из-за его отсутствия в ряде социальных учреждений Украины страдают граждане. Известно, например, что в городе Кропивницкий двухлетняя девочка получила переохлаждение из-за отсутствия отопления в детском саду. Ведущий программы Вадим Шепет попросил эксперта прокомментировать сложившуюся в стране-соседке обстановку. «Это пример недальновидной политики в плане экономики или ситуация, когда политика главенствует над экономикой?» – задался вопросом журналист.ответил Алексей Дзермант. –По словам Алексея Дзерманта, местные элиты заинтересованы только в том «как заработать на украинцах, что-то продать и уехать».поделился мнением политолог.Он добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.