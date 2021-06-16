Дзермант: протестная волна ушла и государство устояло, а задача оппозиции теперь – выживать в эмиграции

Ведущая программы Алёна Родовская отметила, что со стороны литовцев и поляков слышно все больше недовольных комментариев в стиле «Почему мы должны содержать беглую оппозицию другой страны за счет своего бюджета?» Алексей Дзермант пояснил:Эксперт привел данные одного из недавних социологических опросов жителей государств ЕС, согласно которымотметил спикер. –Что касается оппозиции, занимающейся подобными действиями из-за рубежа, ее шансы на дальнейший успех политолог оценил скептически:– подчеркнул Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.