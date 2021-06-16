Дзермант: протестная волна ушла и государство устояло, а задача оппозиции теперь – выживать в эмиграции

Ведущая программы Алёна Родовская отметила, что со стороны литовцев и поляков слышно все больше недовольных комментариев в стиле «Почему мы должны содержать беглую оппозицию другой страны за счет своего бюджета?» Алексей Дзермант пояснил:
– Большинству рядовых европейцев глубоко наплевать, что происходит за пределами даже не Евросоюза, а их страны или региона.
Эксперт привел данные одного из недавних социологических опросов жителей государств ЕС, согласно которым «во Франции 62% [респондентов] скептически относятся к будущему Евросоюза, аналогичное мнение у более 50% жителей ФРГ и Австрии».
– В такой ситуации, когда у европейцев серьезные проблемы внутри содружества, апатия после [ковидных] ограничений, какой у них интерес к Беларуси, которая в их сознании никогда особо не присутствовала? – отметил спикер. – Беларусь не сильно волнует европейцев как массу. Другое дело – политические элиты. Они на ситуациях, связанных с нагнетанием напряженности, делают себе очки, зарабатывают состояние.
Что касается оппозиции, занимающейся подобными действиями из-за рубежа, ее шансы на дальнейший успех политолог оценил скептически:
– Люди понимают: [протестная] волна ушла и государство устояло. А у оппозиции теперь задача просто физически выживать в эмиграции, – подчеркнул Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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