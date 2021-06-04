Дзермант: Протасевич разочаровался в своих юношеских националистических взглядах

– высказался эксперт.Алексей Дзермант также прокомментировал отношения, царившие в оппозиционных кругах, ориентируясь на слова Протасевича:, – поделился мнением аналитик.Дзермант также добавил: было бы интересно послушать откровения блогера Антона Мотолько. Специалист предположил, что он мог быть причастен к сдаче Протасевича.В эфире также сделали отсылку к высказыванию политолога Александр Шпаковского, которыми он поделился сегодня в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что, если Протасевич выполнит все условия досудебного соглашения, ему может грозить до шести лет лишения свободы.