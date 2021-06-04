Дзермант: Протасевич разочаровался в своих юношеских националистических взглядах

Таким утверждением поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант во время обсуждения интервью Романа Протасевича, которое вышло в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
– Я не согласен с термином "революционеры" в отношении Протасевича и его команды. Кто-то говорит, что они пытались устроить "цветную революцию". Скорее, это обычные наемники. Это видно по Протасевичу – по его разочарованию в своих юношеских националистических идеях. Убежденный националист должен отрицать сотрудничество со следствием. У Романа нет идейного стержня, его просто наняли, чтобы он работал в таком направлении. Он исполнял задания для представителей "высоких" кабинетов, куда его даже не пускали. А "цветную революцию" организовывают люди, которые используют гибридную агрессию, – высказался эксперт.
Алексей Дзермант также прокомментировал отношения, царившие в оппозиционных кругах, ориентируясь на слова Протасевича:
–Тот факт, что Латушко "украл" у Тихановской проект НАУ, говорит об уровне этих людей. Светлана не может держать при себе свои идеи, она хочет занимать большой статус. Но из их уст не исходит никаких свежих идей, это не креативные люди. Они не революционеры, а пешки в чужой игре, в которой используются их амбиции, тщеславие и жадность. Это говорит о нижайших моральных качествах этих личностей. Все они просто исполняют роли, как в театре, который, кстати, Павел Латушко и предал, – поделился мнением аналитик.
Дзермант также добавил: было бы интересно послушать откровения блогера Антона Мотолько. Специалист предположил, что он мог быть причастен к сдаче Протасевича.
В эфире также сделали отсылку к высказыванию политолога Александр Шпаковского, которыми он поделился сегодня в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что, если Протасевич выполнит все условия досудебного соглашения, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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Дзермант: Протасевич разочаровался в своих юношеских националистических взглядах
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