Дзермант прокомментировал введение режима ЧС в польских регионах, граничащих с Беларусью

Правительство Польши приняло решение на 30 дней ввести режим ЧС в регионах на границе с Беларусью. Мнением об этом поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант.
Гость студии отметил, что ЧС в Польше – это, с одной стороны, способ не дать освещать происходящее, а с другой – фактически разрешение творить все что угодно. Он добавил, что под эгидой ЧС можно бесконтрольно применять насилие.
– Нужно понимать, зачем это делается. Не только для того, чтобы остановить поток беженцев. Внутри Польши начинается интересное движение среди СМИ, оппозиционных партий и политиков. Они стремятся попасть на границу, прояснить ситуацию и сделать какие-то репортажи. Это очень невыгодно для польских властей. Мы видим, что поднялась волна в СМИ, в том числе в европейских. Приезжают чиновники, чтобы посмотреть, что происходит на границе. Все-таки Польша нарушает свои обязательства по приему беженцев. Попробовать приостановить медийное освещение, может быть, и получится, но остановить поток мигрантов – вряд ли, – поделился мнением аналитик.
Дзермант также указал на тот факт, что на территории Германии и Франции уже стали уже выявлять людей, которые попадают туда северным маршрутомиз Польши в Литву. По его мнению, уже существует некий механизм нелегальной переправки этих людей.
– Нужно понимать, что переправка людей через границу – это очень серьезный бизнес. Переправить человека из Ирака в Германию стоит 10 тысяч долларов. Поэтому нужно учитывать, что беженцы рассчитывают на то, что уже внутри государства есть люди, которые этим профессионально занимаются, в том числе в самих правоохранительных структурах.
Политолог назвал Литву достаточно коррумпированным государством. И там сами офицеры могут подзаработать на этой переправе.
В эфире также обсудили недавний случай. В семье беженцев, находящейся на территории Литвы, родился ребенок.
- У них[в Литве] гражданство предоставляется не по праву территории. В любом случае, выдворить просто так они его [новорожденного] не могут. Это уязвимая категория – дети, малолетние, женщины. Но судя по тому, как они [литовцы] плюют на все законы, ожидать можно чего угодно, - сказал Дзермант.