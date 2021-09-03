Дзермант прокомментировал введение режима ЧС в польских регионах, граничащих с Беларусью

Гость студии отметил, что ЧС в Польше – это, с одной стороны, способ не дать освещать происходящее, а с другой – фактически разрешение творить все что угодно. Он добавил, что под эгидой ЧС можно бесконтрольно применять насилие.– поделился мнением аналитик.Дзермант также указал на тот факт, что на территории Германии и Франции уже стали уже выявлять людей, которые попадают туда северным маршрутомиз Польши в Литву. По его мнению, уже существует некий механизм нелегальной переправки этих людей.Политолог назвал Литву достаточно коррумпированным государством. И там сами офицеры могут подзаработать на этой переправе.В эфире также обсудили недавний случай. В семье беженцев, находящейся на территории Литвы, родился ребенок.сказал Дзермант.