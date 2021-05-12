Дзермант прокомментировал Декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя"

Напомним, документом предусмотрено, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.– высказался эксперт.Дату подписания декрета Алексей Дзермант назвал очень символичной.– озвучил точку зрения гость эфира.Алексей Дзермант также рассказал, что о новом декрете говорят в экспертных кругах и странах-соседях:– обозначил специалист и добавил, что мы изучаем мировой опыт государственного правления, определяем лучшие практики и пытаемся их внедрять.– заключил он.