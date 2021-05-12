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  2. Дзермант прокомментировал Декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя"

Дзермант прокомментировал Декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя"

9 мая 2021 года Александр Лукашенко подписал декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Это обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Алексеем Дзермантом. 


Напомним, документом предусмотрено, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.

– Мы столкнулись с попытками сломить государство и наш суверенитет. Но, несмотря на давление, своим современным путем развития Беларусь показала свое достоинство, – высказался эксперт.

Дату подписания декрета Алексей Дзермант назвал очень символичной.


– Что бы ни случилось, не должно быть сомнений, что государство сохранит свою устойчивость и управляемость. Заговорщики не достигнут своих целей. Президент, как опытный политик, сработал на предупреждение любых ЧС. Декретом отражено, что есть достаточно высших должностных лиц, которые могут взять на себя ответственность за управление государством, – озвучил точку зрения гость эфира.  

Алексей Дзермант также рассказал, что о новом декрете говорят в экспертных кругах и странах-соседях:

– Наши соседи относятся с пониманием. В России и Казахстане Совбез имеет также широкие функции. Такие механизмы существуют также во Франции, Великобритании, США. Конечно, в любом государстве есть разные группы интересов: кто-то посчитает подобные действия мерой усиления власти, не согласованной с понятиями демократии, – обозначил специалист и добавил, что мы изучаем мировой опыт государственного правления, определяем лучшие практики и пытаемся их внедрять.


– Таким образом, юридическими и правовыми методами мы лишаем деструктивные силы возможности воспользоваться переходными моментами, связанными со сменой либо обновлением власти. Появляется законный и стабилизированный орган в лице Совбеза, – заключил он.

Политолог о государственном флаге: мы, как народ - победитель, понесший большие потери, заслужили этот символ

Методы оппозиции не работают с людьми, которые чтят память Победы и отстаивают ее на международных площадках - Дзермант
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Фото: Михалевич Диана
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