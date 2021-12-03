Дзермант: Польша – вредный игрок внутри ЕС, который подрывает единство

Такое мнение выразил политолог Алексей Дзермант в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», комментируя введение властями Польши ограничения на пребывание посторонних лиц на территории, которая граничит с нашей страной.
– Польские власти должны по всем юридическим канонам ответить за море безымянных могил беженцев на границе. Именно они принимают решения, которые и приводят к гибели людей. Другое дело – кто их будет привлекать к ответственности? Понятно, что инстанции ЕС закрывают глаза, ООН самоустраняется. Если Беларусь инициирует международное расследование или трибунал, ей будут мешать и вставлять палки в колеса. Невелики шансы, что польских политиков привлекут к уголовной ответственности за преступления против беженцев, однако мы должны фиксировать все их [противоправные] действия и в нужный момент предоставить всю необходимую информацию, чтобы это никуда не исчезло бесследно, – подчеркнул политолог.
Чтобы показать все действия поляков с их стороны границы, правозащитники должны требовать от властей ЕС допуска на территорию прилегающей границы Польши, добавил эксперт.
– Необходимо пробивать бреши в информационной стене, которую пытаются построить поляки. Ничего скрыть не получится. Факты гибели людей всплывут, – отметил Алексей Дзермант.
Политолог также прокомментировал недавнее заявление лидера польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, в котором он обвиняет Германию в том, что она хочет построить Четвертый рейх, и призывает польских депутатов к мобилизации.
– Традиционная польская геополитическая недальновидность и самоубийственная политика. Конфронтация на два фронта: немцы и русские – извечные враги, а Польша – святая, и только они знают, как нужно поступать [в той или иной ситуации], защитники Европы. Этот гонор – это шляхетская заносчивость, которая проявляется в польских элитах, приводит к государственному краху. Они думали, что на фоне борьбы с беженцами и жестокого отношения к ним Европа их как-то поддержит, а оказывается, нет. Политика Берлина, Брюсселя в отношении Польши и ее позиции продолжается. Поляки пытаются за счет внешнего врага мобилизоваться с Востоком и Западом, удержать власть, обратиться за поддержкой к Америке. Одним словом, пытаются политически выжить, – считает Алексей Дзермант.
Эксперт отметил, что нынешние правящие партии Польши уже достаточно шаткие. Не факт, что на фоне внутренних и внешних кризисов они победят на следующих выборах:
– Польша – вредный игрок внутри ЕС, который подрывает единство.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.