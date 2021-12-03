Дзермант: Польша – вредный игрок внутри ЕС, который подрывает единство

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, – подчеркнул политолог.Чтобы показать все действия поляков с их стороны границы, правозащитники должны требовать от властей ЕС допуска на территорию прилегающей границы Польши, добавил эксперт., – отметил Алексей Дзермант.Политолог также прокомментировал недавнее заявление лидера польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, в котором он обвиняет Германию в том, что она хочет построить Четвертый рейх, и призывает польских депутатов к мобилизации., – считает Алексей Дзермант.Эксперт отметил, что нынешние правящие партии Польши уже достаточно шаткие. Не факт, что на фоне внутренних и внешних кризисов они победят на следующих выборах:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.