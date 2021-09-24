Дзермант: пока не случится что-то страшное, европейские власти не зашевелятся, не будут принуждать литовцев или поляков гуманно относится к беженцам

Такое мнение озвучил политолог Алексей Дзермант в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио.
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- Европа дошла до того, что она даже не в состоянии следовать собственным ценностям. Раньше они себя позиционировали оплотом прав человека. Некоторые политики даже призывали мигрантов к себе. Сейчас они от этого отказываются. Это говорит о серьезном кризисе самоконструкции Евросоюза, ценностного базиса, на котором он основан, - поделился мнением специалист.
Дзермант привел в пример неоднократные случаи, когда белорусы помогают беженцам, которые прячутся в лесах на белорусской территории. Местные приносят им еду и теплые вещи.
- Это нормально, хоть мы и понимаем, что они стремятся не в Беларусь. Мы им помогаем, исходя из представлений о человечности. А то, что происходит на польской или литовской стороне, близко к подсудным делам, - подчеркнул аналитик. Он считает, что в будущем возможно создание соответствующей организации или трибунала.
- Пока не случится что-то совсем страшное, европейские власти не зашевелятся. Никто не будет принуждать литовцев или поляков гуманно относится к беженцам, - добавил Дзермант.
По мнению политолога, белорусская сторона должна документировать все эти факты происшествий на границах. Документы следует отправлять в соответствующие организации. Также эксперт считает, что нужно проводить работу с общественным мнением по этому поводу в Западной Европе.
- Мы видим, что СМИ и отдельные политики поднимают эти проблемы. Мы должны предоставлять фактуру, чтобы люди гласно рассказывали и говорили о том, что происходит на границе, - заключил он.