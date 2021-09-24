Дзермант: пока не случится что-то страшное, европейские власти не зашевелятся, не будут принуждать литовцев или поляков гуманно относится к беженцам

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БЕЛТА

- поделился мнением специалист.Дзермант привел в пример неоднократные случаи, когда белорусы помогают беженцам, которые прячутся в лесах на белорусской территории. Местные приносят им еду и теплые вещи.- подчеркнул аналитик. Он считает, что в будущем возможно создание соответствующей организации или трибунала.- добавил Дзермант.По мнению политолога, белорусская сторона должна документировать все эти факты происшествий на границах. Документы следует отправлять в соответствующие организации. Также эксперт считает, что нужно проводить работу с общественным мнением по этому поводу в Западной Европе.заключил он.