Дзермант: опросы, которые проводятся без социологической методологии, – это инструмент манипулирования сознанием

Такую точку зрения политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая подписал три важных документа, которые касаются изменений в законы о массовых мероприятиях, СМИ и об электросвязи. Подробнее об этом мы писали тут. Среди поправок в акты – запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, которые касаются общественно‑политической ситуации и проводились без получения аккредитации. Алексей Дзермант в эфире «Будней» данное изменение прокомментировал следующим образом:
– Так называемые опросы, которые проводятся без социологической методологии, являются инструментом манипулирования сознанием. Мы видели, как несколько крупных порталов [в 2020 году] проводили такие опросы, рисовали какие-то цифры и потом носились с ними, как с лозунгами, по улицам, рисовали их на заборах. Это не имеет отношения ни к социологии, ни к науке, ни к реальному замеру общественного мнения. Зато имеет – к закачке определенными вещами сознания легковерных граждан, чтобы они в эти цифры поверили и побежали крушить на улицах своих противников. Вот к чему приводят все эти манипуляции.
Политолог подчеркнул, что, если кто-то занимается проведением опросов, он должен осознавать свою ответственность за это.
– [Опрос] – это не просто цифры. Когда дело касается общественно-политической тематики, это инструмент манипуляции сознанием избирателей. Он активно применялся в нашей стране [в прошлом году]. Последствия негативные: многочисленные нарушения закона, сломанные судьбы… – продолжил мысль гость программы.
«Поэтому такой инструмент надо отрегулировать, чтобы не возникало подобных историй в будущем», – подытожил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: опросы, которые проводятся без социологической методологии, – это инструмент манипулирования сознанием
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