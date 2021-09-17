Дзермант – об упреках некоторых стран в сторону учреждения Дня народного единства: это мерзкие двойные стандарты и ложь

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– обратил внимание политолог.Алексей Дзермант также прокомментировал материалы некоторых покинувших Беларусь журналистов, которые на страницах газет негативно высказываются в отношении Дня народного единства.отметил эксперт.– резюмировал Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: