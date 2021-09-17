Дзермант – об упреках некоторых стран в сторону учреждения Дня народного единства: это мерзкие двойные стандарты и ложь

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил философ, публицист, политолог Алексей Дзермант.
– Если бы некоторые активисты и патриоты не говорили о том, что праздник нужно вернуть, этого бы и не произошло. Поэтому всегда должна быть активная жизненная позиция, даже если где-то считают, что [учреждение Дня народного единства] несвоевременно да и не нужно, поскольку можно кого-то [соседствующие с Беларусью страны] обидеть. Но когда начинается такой разговор, возникает боязнь своей истории и даже какой-то стыд за нее, потом тебе эти соседи начинают на шею садиться. И сейчас мы их с шеи сняли, показали настоящие факты, – обратил внимание политолог.
Алексей Дзермант также прокомментировал материалы некоторых покинувших Беларусь журналистов, которые на страницах газет негативно высказываются в отношении Дня народного единства.
– Один из самых одиозных журналистов пишет, что это единство не для всех, поскольку кто-то выступает за, а кто-то – против. Тогда у меня к нему вопрос: те националистические праздники, за которые они топят, например, 25 марта или 8 сентября, точно объединяют всех? Это двойные мерзкие стандарты и ложь, которые они пытаются нам кинуть в качестве упрека. Они же сами бесстыдно будут не просто игнорировать мнение других людей, но также заставлять, унижать и говорить гражданам, чтобы они приняли "настоящие" национальные праздники. Мы это лицемерие и эту ложь знаем, – отметил эксперт.
– Я, кстати, настаивал бы на том, чтобы всех этих предателей, которые бежали, прячутся где-то и исподтишка рассказывают нам про какие-то свои праздники, на самом деле раскалывающие народ, достали из-под плинтуса. Они думают, что переждут, а после вернутся в Беларусь. Не вернутся, пока будут занимать антинародную и антибелорусскую позицию, прислуживать своим господам, которые финансируют подобные псевдоисторические взгляды, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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