Дзермант об уходящем 2021 годе: это переломный период, когда стало ясно, что США теряют могущество

2021 год стал переломным для США. Именно в этот период страна начала терять свое могущество. На это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание политолог Алексей Дзермант.
– Мир делится на несколько лагерей. Американцы пытаются собрать коалицию с "демократией", чтобы противопоставить ее всем остальным – тем, кто не хочет вмешательства в свои внутренние дела. Но в любом случае уже нет гегемонии и монополии, у американцев не хватает сил справляться со всем. Мы видели, как они ушли из Афганистана. Мир явно меняется, [у Запада] будет меньше возможностей вторгаться, потому что растет мощь России и Китая, которые защищают своих союзников от иностранного вмешательства, – считает политолог.
– 2021 год показал, что мир изменился: будет многополярная структура без монополии одной силы, супердержавы. Мир окажется в нестабильности, пока новые договоренности не будут достигнуты. Это переломный год, когда стало ясно, что США теряют могущество. Не знаю, какие усилия [американцы] еще смогут предпринять, но уже не получится вернуться в такое безмятежное для них состояние, которое было после распада Советского Союза. Часы истории безвозвратно ушли, они за ними не успевают. А это значит, с каждым годом будет расти нестабильность внутри США, будут развиваться другие полюса силы, – заключил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.