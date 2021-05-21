Дзермант об оскорбительных комментариях в сторону погибших под Барановичами летчиков: настало время жестко реагировать на такие факты

Данную мысль политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Напомним, 19 мая под Барановичами произошло крушение военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Как рассказали в Министерстве обороны, летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко обнаружили техническую неисправность самолета и пытались увести его от населенного пункта. Оба летчика погибли, других жертв в результате произошедшего не было. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая уточнил: как показывают "черные ящики", пилоты не катапультировались и боролись до конца.

Глава государства жестко высказался о тех, кто начал ерничать в интернете по поводу гибели наших летчиков:

– К сожалению, у нас есть и другие люди. Их иначе как мерзкими мерзавцами не назовешь. Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них. Постились они, как обычно, на своих этих гадких страницах. Я попрошу, передайте председателю КГБ: подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев. Установите и доложите.

Алексей Дзермант в эфире «Будней» высказался за жесткие меры в отношении подобных случаев:

– Настало время жестко реагировать [на такие факты]. Это уже даже не свобода слова, это свобода в негативном смысле, [возможность] говорить гадости другим людям. В такие трагические моменты это особенно недопустимо. Люди, пишущие подобные комментарии, чувствуют свою безнаказанность. Они думают, что сеть – это какое-то хаотическое пространство, где никто никого не найдет. Конечно, с этим нужно покончить. Пусть те мерзавцы, которые говорят гадкие слова, за них ответят.

Спикер полагает, что в первый раз за подобные действия необходимо наказывать финансово, «предупреждать, чтобы в головах рождалось понимание такого не повторять».

Гость программы подчеркнул, что, хотя раньше в сети за словами особо никто не следил, этот рубеж теперь пройден.

«Мы перешли рубеж, за ним наступает новая эпоха, в которой мы будем жить достаточно долго. Здравомыслящие люди должны это понимать и держать себя в рамках юридических и моральных норм. Нам всем здесь вместе жить и попытки противопоставить себя друг другу, замахнуться на святые вещи – это недопустимо», – заявил Алексей Дзермант.





Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.







