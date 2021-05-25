Дзермант об инциденте с самолетом Ryanаir: страны Запада использовали этот повод для раздувания конфликта

На вопрос ведущего программы Вадима Шепета, почему нет переговорного процесса по инциденту с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanаir в Национальном аэропорту Минск, Алексей Дзермант ответил:Эксперт пояснил:Реакция ряда стран на ситуацию, по словам гостя программы,выразил уверенность Алексей Дзермант. –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.