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  2. Дзермант об инциденте с самолетом Ryanаir: страны Запада использовали этот повод для раздувания конфликта

Дзермант об инциденте с самолетом Ryanаir: страны Запада использовали этот повод для раздувания конфликта

Такую мысль политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


На вопрос ведущего программы Вадима Шепета, почему нет переговорного процесса по инциденту с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanаir в Национальном аэропорту Минск, Алексей Дзермант ответил:

– Может, этот самолет специально направили сюда, и [страны Запада] использовали этот повод для раздувания конфликта. Судя по [их] истерике, они как будто ждали этого повода, чтобы начать дополнительно обвинять Беларусь во всех грехах, вводить санкции, угрожать положить экономику, обрезать авиасообщение. Такое ощущение, что это было заранее подготовлено.

Эксперт пояснил:

– Понятно, что мы не могли не задержать Романа Протасевича, который обвиняется по серьезным статьям. Мы не могли не проверить самолет, не могли не сопровождать его военными истребителями, осуществляя оперативный контроль. Мало ли что, вдруг он захвачен? К тому же неизвестно, куда его направят или что с ним случится в небе. В данной ситуации мы четко выполняли инструкции. 

Реакция ряда стран на ситуацию, по словам гостя программы, «говорит о том, что это спланированная политическая атака на нашу страну».

– У меня есть ощущение, что это все-таки спланированная акция, – выразил уверенность Алексей Дзермант. – [Страны Запада] сдали Протасевича как пешку. Скорее всего, он уже использованный элемент в их игре, и его решили, может быть, даже и слить на нашей территории. Во всяком случае, на такую логику наводит та истерия, которая сейчас разворачивается на Западе. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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