Дзермант об инциденте с госфлагом Беларуси в Риге: это явная провокация

Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран – участниц турнира. Вчера мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику. МИД нашей страны отреагировал незамедлительно. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что «мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа». Послу Латвии было предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть нашу страну – в течение 48 часов.
Алексей Дзермант в эфире программы этот инцидент прокомментировал так:
– Наши прибалтийские соседи сошли с ума. Они готовы кинуться в пучину конфликта с белорусами, которые никогда им ничего плохого не делали. <…> Раньше считалось, что с Латвией у нас выстроены отношения, мы могли бы помогать друг другу экономически, взаимодействовать... Но нет. Совершенно сумасшедшая политика взяла верх над разумом, и Латвия решила таким образом испортить с нами отношения.
Эксперт добавил: «Это явная провокация, шаг в сторону конфликта, ухудшения дипломатических и иных отношений. Но Латвия его сделала. Отдавали ли [заменившие госфлаг Беларуси чиновники] себе отчет в последствиях? Не знаю, я не уверен в этом».
Что касается реакции на произошедшее, гость «Будней» отметил:
– Конечно, на это нельзя спокойно смотреть, нельзя воспринимать рационально. В таких ситуациях нужно действовать решительно и жестко – мы высылаем посла и всех дипломатов Латвийской Республики. Это еще не разрыв дипломатических отношений, но уже приближение к нему. Если они (представители Латвии. – Прим. ред.) пойдут дальше, не извинятся и не попробуют дезавуировать свои безумные поступки, мы можем прийти к заморозке дипломатических отношений. А это, естественно, негативно отразится в том числе и на самой Латвии.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант об инциденте с госфлагом Беларуси в Риге: это явная провокация
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