Дзермант об интервью Протасевича: на эмоциональном уровне хотелось ему посочувствовать, но справедливость берет верх

3 июня на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного» показали большое и довольно непростое интервью с Романом Протасевичем. Главные моменты эфира обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Алексеем Дзермантом.
Давая свою оценку беседе, аналитик отметил, что озвученные Протасевичем факты его не удивили. Многое, по словам Дзерманта, нашло свое подтверждение.
– Конечно, на эмоциональном уровне хотелось ему посочувствовать, – признался политолог. – Но справедливость берет верх. Я считаю, он должен получить то, что заслужил, за свои действия.
Собеседник отметил: видно, что с Протасевичем была проведена качественная психологическая работа.
– Роман осознал: бесполезно что-то отрицать, бессмысленно отказываться от совершенных действий. На сделку со следствием он пошел, чтобы сократить срок заключения. И самый большой его страх – выдача ЛНР. Я считаю уместным пригласить следователей оттуда и попытаться восстановить все факты участия Протасевича в АТО. Этот вопрос серьезно осложняет его перспективы в суде, – поделился точкой зрения он.
Дзермант также дал свою оценку прозвучавшему во время интервью обращению Протасевича к Лукашенко:
– Я бы назвал это своеобразной манипуляцией. Роман надеется, что Александр Григорьевич, являясь гарантом суверенитета нашей страны, не позволит выдать белорусского гражданина. А если ему будет грозить смертная казнь? У нас есть статья о наемничестве, она тоже достаточно тяжелая, – обозначил политолог.
Аналитик перечислил имеющиеся ранее догадки, которые нашли подтверждение в словах Протасевича:
– Самое очевидное и не требующее специальных знаний это то, что экстремистские каналы начинались не теми, кто организовывал протесты и публиковал данные силовиков, а вполне ясной инфраструктурой из спецслужб соседних государств. Мы видим, насколько правительства этих стран превратились в стервятников, которые готовы были разорвать нашу родину из-за своих фантомов, – высказался эксперт и указал на слова Протасевича о том, что он и некоторые его коллеги были пешками и солдатами в информационной войне.
Опубликовано:
2022
Дзермант об интервью Протасевича: на эмоциональном уровне хотелось ему посочувствовать, но справедливость берет верх
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