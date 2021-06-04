Дзермант об интервью Протасевича: на эмоциональном уровне хотелось ему посочувствовать, но справедливость берет верх

Давая свою оценку беседе, аналитик отметил, что озвученные Протасевичем факты его не удивили. Многое, по словам Дзерманта, нашло свое подтверждение.– признался политолог.Собеседник отметил: видно, что с Протасевичем была проведена качественная психологическая работа.– поделился точкой зрения он.Дзермант также дал свою оценку прозвучавшему во время интервью обращению Протасевича к Лукашенко:– обозначил политолог.Аналитик перечислил имеющиеся ранее догадки, которые нашли подтверждение в словах Протасевича:– высказался эксперт и указал на слова Протасевича о том, что он и некоторые его коллеги были пешками и солдатами в информационной войне.