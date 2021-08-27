Дзермант о взаимоотношениях прибалтийских стран с Западом: идет торговля суверенитетом за подачки

Об этом в программе «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант, комментируя новость о том, что Латвия потратила на участие в миссии НАТО в Афганистане 133 миллиона евро.
– Когда Запад выделяет им какие-то субсидии, он же всегда ставит условие: хорошо, мы дадим вам, допустим, полмиллиарда, но из них, будьте любезны, потратьте половину или сколько-то на военные дела, – отметил эксперт. – То есть все равно эти деньги оседают в странах Западной Европы или США. Вассалитет в чем проявляется? Дали вам некую подачку, давайте отправьте хотя бы 100 ваших солдат, чтобы было видно, что у нас коалиция, нас поддерживают союзники. По сути, идет торговля суверенитетом за некие подачки. И при этом особо ничего не перепадает простым людям, потому что деньги крутятся в ВПК США, элитах этих стран. А до людей ничего не доходит. И при этом гибнут военнослужащие.
Это, конечно, не нравится людям – и часть из них уже активно протестует против политики властей, констатировал гость студии:
– На 10 сентября в Вильнюсе анонсирован очередной митинг. Мы видели события первого митинга, когда перед парламентом собралось около 5 тысяч человек. Были возмущения народа, столкновения, литовские власти объявили, что это все провокация, что все подстроено и никаких оснований нет. Но основания для недовольства есть. Сужу по чему? К очередному митингу хотят подключиться профсоюзы, потому что недовольны ковидной политикой. Идет серьезная дискриминация. Людей могут уволить, не оплачивают больничные, если ты не привился. То есть правительство Литвы вводит против простых работяг такие вот дискриминационные меры. И как следствие, уже профсоюзы говорят: 10 сентября мы уже, наверное, тоже выйдем. Недовольство есть. Хотя премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что это все связано не с COVID-19, а с внешней политикой. Да связано и с тем, и с другим. Те проблемы, которые они сами себе создали, и с мигрантами, и сейчас этот скандал с Китаем, и постоянные противоречия с нами – все это курс, сводящийся к одному. И от коронавируса, и от этой политики люди стали хуже жить – и в этом причины их выступлений. Может быть, после второго митинга в Литве задумаются о том, что необходимо что-то изменить. Если они умны, конечно.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.