Дзермант о выводе войск США из Афганистана: американцы хотят переложить проблемы Центральной Азии на Китай и Россию

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» философ, публицист, политолог Алексей Дзермант, говоря о выводе американцами войск из Афганистана, сообщил, что таким образом США пытаются переложить проблемы Центральной Азии на Китай и Россию.
– Несмотря на авральный характер ухода американцев [из Афганистана], поспешность и непросчитанность действий, они давно хотели это сделать. Подобное заявление было озвучено еще при Трампе. Очевидно, что истеблишмент США не желает больше тратить деньги на эту войну и влазить в дела очень сложного региона. Он хочет переложить проблемы Центральной Азии и Афганистана на Китай и Россию. Хотя выглядит это все неприглядно. <...> [Вывод войск из Афганистана] – это серьезный имиджевый удар по США. Но американцы решили, что лучше поступить так, чем тратить миллиарды долларов и продолжать бесперспективную войну. Власти США не создали [в Афганистане] дееспособное правительство, поэтому по сути они были оккупантами, – поделился таким мнением политолог.
Вместе с тем Алексей Дзермант подчеркнул, что афганское общество в большинстве своем поддержало талибов в стремлении освободить страну.
– У талибов есть серьезная как социально-этническая, так и классовая база. Тот режим, который был при американцах, не достиг какого-то социального сплочения и справедливости. Эти надежды теперь связывают с "Талибаном", который хотя и является исламистским движением, но имеет сильные лозунги. Вот это соединение исламизма и такой социальной повестки для региона взрывоопасно, поскольку привлекательно для многих, в том числе и для окружающих стран. Американцы с этим ничего не смогли сделать. Несмотря на оккупацию и подавление, народ части Афганистана все равно поддержал "Талибан". Другое дело, смогут ли они справиться с религиозными и этническими противоречиями, потому что пуштуны – не единственная группа [в Афганистане], хотя, может, пока и преобладающая. От того, насколько они смогут обновить свою идеологию и свои действия, будет зависеть будущее региона. Потому что если будут строить более или менее сплачивающее государство, которое не имеет экспансионистских устройств, это одно. Но если же начнут сплачивать общество через лозунги экспансии, будут направлять свои устремления в Таджикистан и Узбекистан, это другое, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.