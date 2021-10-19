Дзермант – о выгоде в активизации белорусских грузопотоков через инфраструктуру России

В начале октября Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что нашей стране необходимо обсудить с российской стороной реализацию следующего масштабного этапа по активизации белорусских грузопотоков через инфраструктуру России. Эту тему на телеканале «БелРос» обсудили с рядом экспертов, в числе которых – политолог Алексей Дзермант.
– Переориентация грузов представляется важной с двух точек зрения: экономической и политической. Беларусь остается экспортоориентированной страной, и нам, конечно же, нужен выход на мировые рынки, выход к морю. В результате того, что наши традиционные партнеры в Прибалтике из-за политики, по сути, сами себе перекрывают белорусские грузы, нам приходится искать альтернативные варианты у своего союзника – России. <…> В результате того, что у нас [Беларуси и России] очень хорошие политические отношения, мы можем договариваться и о скидках, и о более льготных тарифах на перевозки. Это, естественно, будет выгодно для нас, – прокомментировал Алексей Дзермант.
Журналист поинтересовался у эксперта, есть ли у Беларуси перспектива выхода в Азию через российские железнодорожные ветки.
– Безусловно, есть, – ответил спикер и пояснил: – Крупнейшие континентальные логистические коридоры проходят через Россию и сужаются в Беларуси, потому что наша страна сегодня – один из выходов в направлении из Китая в Европу. Но и в обратную сторону это тоже работает. Использовать эту инфраструктуру может и Беларусь для того, чтобы, например, поставлять свою продукцию в КНР. Что и происходит, идет серьезный рост товарооборота Беларуси и Китая. В основном это континентальные перевозки по железной дороге. Конечно же, развитие инфраструктуры Беларуси, России, стран ЕАЭС с выходом на Китай – это то, что отвечает нашим интересам.