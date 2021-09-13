Дзермант о встрече Лукашенко и Путина: мы создаем мощный экономический базис для дальнейшего развития

Об этом заявил политический аналитик Алексей Дзермант во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
Обсуждая недавнюю встречу Лукашенко и Путина, политолог отметил, что самое важное – это экономическая стратегия развития союза.
– Макроэкономическая единая политика, промышленная политика, согласование подходов к налоговой сфере, денежно-кредитным отношениям, объединение платежных систем – все это помогает создавать мощный и прочный экономический базис для дальнейшего развития. Нельзя говорить о создании единой валюты или политической интеграции без этой основы, – поделился мнением он.
По словам Дзерманта, для Беларуси очень важно создание единого рынка энергоносителей.
– Это ключевой вопрос для нашей экономики. Российская сторона идет нам навстречу. Есть определенные сроки. Прозвучало, что 1 декабря 2023 года у нас будет единый рынок энергоносителей. Это флагманский проект, а потом этот опыт будет переноситься на площадку ЕЭК. От наших отношений зависит очень многое в этом смысле. Мы совершаем определенный шаг вперед, придаем импульс Союзному государству и отношениям между двумя странами. И это не только экономика, как говорили президенты, это фундамент, с которого дальше можно строить стены, крышу и так далее, – считает эксперт.
Он также указал на важность формирования единого оборонного и социального пространства. Снятие всех барьеров и ограничений в обеспечении прав наших граждан [россиян и белорусов] очень важно, пояснил специалист.
– Информационная повестка также занимала важное место в общении лидеров двух стран. Мы видим, насколько сильно пытаются манипулировать сознанием наших людей, настроить их друг против друга, – добавил он.
Дзермант сделал акцент на том, что президенты уделили много внимания оборонной политике и безопасности. Все это, как уточнил политолог, в комплексе предусматривает пакет союзных программ и некую общую карту по развитию союза с конкретными сроками.
– Уже неплохо проработана тема социальных гарантий и прав. Многое было сделано и в сфере здравоохранения, трудоустройства. Но, с другой стороны, всегда есть какие-то нюансы. В каких-то регионах России, может, больше об этом знают, где-то меньше. Неплохо реализовывались определенные союзные программы в научно-технической сфере. Но это нужно наращивать. У нас есть такие прорывные проекты, как БелАЭС, – этот успех нужно развивать. Например, с российской стороны было предложение создать исследовательский реактор. А с нашей стороны – привлекать белорусских строителей к возведению таких объектов. Уже есть определенный уровень взаимодействия в экономике и промышленности. Нужно идти дальше и не останавливаться. Эта жизнь и движение и придают динамику Союзном государству, – заключил эксперт.