Дзермант о встрече Лукашенко и Путина: мы создаем мощный экономический базис для дальнейшего развития

Обсуждая недавнюю встречу Лукашенко и Путина, политолог отметил, что самое важное – это экономическая стратегия развития союза.– поделился мнением он.По словам Дзерманта, для Беларуси очень важно создание единого рынка энергоносителей.– считает эксперт.Он также указал на важность формирования единого оборонного и социального пространства. Снятие всех барьеров и ограничений в обеспечении прав наших граждан [россиян и белорусов] очень важно, пояснил специалист.– добавил он.Дзермант сделал акцент на том, что президенты уделили много внимания оборонной политике и безопасности. Все это, как уточнил политолог, в комплексе предусматривает пакет союзных программ и некую общую карту по развитию союза с конкретными сроками.– заключил эксперт.