Дзермант о Военной доктрине СГ: важно, как союзники смотрят на угрозы и как собираются на них реагировать

Во время заседания Высшего госсовета представили новую Военную доктрину Союзного государства. О ее важности порассуждал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант.
– Самое важное в таких доктринальных документах – это то, как союзники смотрят на угрозы, которые есть вокруг, и как мы собираемся на них вместе реагировать. Сегодня мы приходим к тому, что вместе оцениваем оперативную и стратегическую обстановку, которая складывается как минимум на западных границах Союзного государства. Но наш интерес и в том, чтобы следить и за происходящим на южных, – выразил точку зрения он.
Военная доктрина, как считает Дзермант, – это документ, который показывает, что у нас есть согласованные подходы, общее понимание терминологии и механизм взаимодействия в случае, если угрозы становятся реальными.
– Наблюдается истерия польского руководства, попытка использовать военное давление, чтобы обратить на себя внимание США, мобилизовать свое население, потому что власти в Польше теряют популярность. Для этого они идут не просто на нагнетание ситуации на границе в виде передвижения танков и войск, а готовы пойти и на провокации вооруженного типа, – пояснил политолог.
Дзермант добавил: поляки видят, что внимание перемещается на Тихоокеанский регион. Для них, как считает эксперт, это потеря денег.
– Они играют в игру и выколачивают средства из своих центров – Брюсселя и в большей степени из Вашингтона. Военные маневры нужны именно для привлечения внимания, – подчеркнул он.