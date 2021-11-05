Дзермант о Военной доктрине СГ: важно, как союзники смотрят на угрозы и как собираются на них реагировать

– выразил точку зрения он.Военная доктрина, как считает Дзермант, – это документ, который показывает, что у нас есть согласованные подходы, общее понимание терминологии и механизм взаимодействия в случае, если угрозы становятся реальными.– пояснил политолог.Дзермант добавил: поляки видят, что внимание перемещается на Тихоокеанский регион. Для них, как считает эксперт, это потеря денег., – подчеркнул он.