Дзермант о сотрудничестве Беларуси с Россией: мы на такой волне, когда можно сделать много позитивного

На днях Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел встречу с новым послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, который 15 мая вручил верительные грамоты Президенту. Глава Правительства отметил, что две страны ведут активное взаимодействие и что повестка 2021 года очень богатая. Данная встреча стала одним из инфоповодов в сегодняшнем эфире «Будней».Алексей Дзермант отметил:Евгений Лукьянов в ходе встречи с Романом Головченко подчеркнул:Алексей Дзермант вспомнил эту цитату во время программы и сказал:– подытожил Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.