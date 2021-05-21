Такую мысль политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
На днях Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел встречу с новым послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, который 15 мая вручил верительные грамоты Президенту. Глава Правительства отметил, что две страны ведут активное взаимодействие и что повестка 2021 года очень богатая. Данная встреча стала одним из инфоповодов в сегодняшнем эфире «Будней».
Алексей Дзермант отметил:
– В последнее время у нашей страны интенсивно налаживаются контакты с Россией по всем направлениям [деятельности]. И новый посол, как мы видим, активно включился [в повестку].
Евгений Лукьянов в ходе встречи с Романом Головченко подчеркнул: «В мире трудно найти аналоги тому качеству двусторонних отношений, которое существует между нашими странами». Алексей Дзермант вспомнил эту цитату во время программы и сказал: «Мне кажется, новый посол продолжит позитивную линию [сотрудничества], определенные аспекты которого были подготовлены еще при предыдущем после России в Беларуси Дмитрии Мезенцеве».
– Мы на такой волне, когда можно сделать много позитивного. И встреча [Лукьянова] с Премьер-министром это подтверждает, – подытожил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант о сотрудничестве Беларуси с Россией: мы на такой волне, когда можно сделать много позитивного
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