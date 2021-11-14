Дзермант о ситуации на границе: Берлин должен начать реагировать

Такое мнение, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Дзермант. Он провел следующие параллели:
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- Белорусские власти обустраивают лагерь для беженцев, чтобы обеспечить им хотя бы минимальные условия для жизни, особенно для женщин и детей. Польские власти категорически отказываются идти им на встречу. Приходят сообщения о нападениях и избиениях тех мигрантов, которым удалось прорваться вглубь польской территории. Возле границы также рыскают группы польских националистов, нацеленных на отлов и избиение мигрантов.
Он напомнил, что вслед за Мюнхеном власти двух немецких городов (речь об Эрлангене и Нюрнберге) заявили о готовности принять беженцев:
- Выхода тут два – Берлин должен начать реагировать. Беженцам нужен либо охраняемый гуманитарный коридор через Польшу, например, вывезти их на автобусах, либо через аэропорт Гродно. Но в любом случае это делать можно только в прямом контакте с белорусскими властями.
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