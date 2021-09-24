Дзермант – о шпионах на предприятиях: они сломают себе жизнь на иллюзиях и ошибочных представлениях о том, что нужно делать

Такую мысль политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Вчера с докладом Президенту Беларуси пришли министр промышленности Петр Пархомчик и заместитель Премьер‑министра Юрий Назаров. Одной из тем обсуждения был шпионаж на промышленных предприятиях в пользу Запада. Александр Лукашенко сказал: «Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев там несколько еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию». Алексей Дзермант в эфире «Будней» прокомментировал эту проблему:
– Нужно признать откровенно, что не все люди за время событий 2020-го пришли в себя, осознали, раскаялись. В том числе работающие на каких-то важных предприятиях. Конечно, их немного, но они есть. Их задача – вредительство. Понимая, как можно навредить предприятию, они эту информацию доносят Западу, чтобы там били точечно, целенаправленно, вредили предприятиям и коллективам, работающим на них. К сожалению, такое явление не ново – мы уже сталкивались с ним в истории.
Политолог подчеркнул: «Реагировать будем соответствующе: те, кто виноват, будут нести ответственность».
Эксперт объяснил, что стоит за подобным явлением:
– Мы должны понимать, что идет жесткая, нечестная, подлая борьба. Зачем это нужно Западу? Устранение конкурентов, некоего примера, как можно развиваться по-своему. Они используют заблудших людей, у которых в сознании каша или которые настолько стали ненавидеть свою страну, что начали работать [на Запад]. Если разрушить предприятие, что, от этого денег у них больше станет? Нет. На Запад уедут? Не уедут. Никому они там не будут нужны.
– То есть это не секретоносители, а просто люди, которые, как плохиши, подсказывают, как больнее ударить. Ничего из этого все равно не выйдет: и сами они никакой славы не снищут, и денег за это не получат. Сломают себе жизнь на иллюзиях и ошибочных представлениях о том, что нужно делать, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.