Дзермант о санкциях: исходя из реалистичного анализа, это может длиться десятилетиями

– высказал точку зрения эксперт.По мнению Дзерманта, санкции могут отменить только при условии, что Запад очень серьезно изменится либо победит нас в этой борьбе – это будет сложно.Было отмечено, что некоторые российские эксперты считают, что в мире сейчас очень мало специалистов по белорусской проблематике, и те, кто делают политику в ЕС, не относятся к их числу., – добавил он.Говоря про введенные ранее экономические санкции со стороны Литвы, эксперт подчеркнул:, – сказал Дзермант и назвал это государство «торгующим своей экономикой».Аналитик отметил, что действия ЕС приводят к еще большему сближению Беларуси и России, особенно в оборонной сфере. Он добавил, что от них пострадала и Украина.– подвел итог он.Фото из архива