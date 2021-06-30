Так высказался политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".
– Если сейчас Запад вводит несколько пакетов санкций, в том числе секторальные, наивно полагать, что через год или два их отменят. Мы не будем поддаваться давлению и менять свою политическую систему. Мы будем сами это решать. Вводя санкции, Запад слабеет, он проводит нечестную конкуренцию. Это не закончится даже в ближайшие десять лет, – высказал точку зрения эксперт. – Будет расти Китай, будут пытаться сдерживать Россию. Это долгосрочные тенденции, и мы, исходя из реалистичного анализа, должны понимать, что это как минимум на десятилетия.
По мнению Дзерманта, санкции могут отменить только при условии, что Запад очень серьезно изменится либо победит нас в этой борьбе – это будет сложно.
Было отмечено, что некоторые российские эксперты считают, что в мире сейчас очень мало специалистов по белорусской проблематике, и те, кто делают политику в ЕС, не относятся к их числу.
– Они принимают решения исходя из своей идеологии, которая далека от реализма. Им невыгодно иметь недружественную ЕС Беларусь, – добавил он. – Им хочется иметь стабильную республику на восточной границе, которой наша страна и является. Но они решили прекратить эти отношения.
Говоря про введенные ранее экономические санкции со стороны Литвы, эксперт подчеркнул:
– Они торгуют суверенитетом, полагая, что, если потеряют что-то от Беларуси, то Запад им это компенсирует в виде дотаций, которые элита разделит между собой, – сказал Дзермант и назвал это государство «торгующим своей экономикой».
Аналитик отметил, что действия ЕС приводят к еще большему сближению Беларуси и России, особенно в оборонной сфере. Он добавил, что от них пострадала и Украина.
– Это значит, что возникает более жесткая и потенциально опасная ситуация в нашем регионе, – подвел итог он.
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Дзермант о санкциях: исходя из реалистичного анализа, это может длиться десятилетиями
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