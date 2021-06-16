Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, на днях министр образования Игорь Карпенко сообщил, что с 1 сентября 2021 года вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания в школах – всего около двух тысяч ставок. А министр обороны Виктор Хренин рассказал, что в Беларуси разработана программа патриотического воспитания населения, готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания под патронатом Министерства обороны. Эти новости в эфире сегодняшней программы Алексей Дзермант оценил положительно.
– Мы все понимаем, что нынешняя ситуация этого требует. Дело даже не в навыках владения оружием, а именно в воспитательном эффекте, когда понимающий в военном деле человек может дать подрастающему поколению ориентирующие знания о том, что происходит в мире, какая у нас военная доктрина. Это важно, – уверен эксперт.
Спикер также обратил внимание, что в Беларуси много бывших военных, готовых с радостью делиться своими знаниями с молодежью.
– Патриотическая волна в Беларуси подняла и бывших военных в том числе, многие из них хотят идти к молодежи, к детям, чтобы делиться своими знаниями, – отметил Алексей Дзермант. – Для них это в том числе самореализация, серьезное подспорье духа, даже когда они закончили службу. Поэтому [подобная инициатива] имеет двойной эффект: не пропадает потенциал этих людей и их знания передаются.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант о развитии военно-патриотического воспитания молодежи: нынешняя ситуация этого требует
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