Дзермант о развитии военно-патриотического воспитания молодежи: нынешняя ситуация этого требует

Напомним, на днях министр образования Игорь Карпенко сообщил, что с 1 сентября 2021 года вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания в школах – всего около двух тысяч ставок. А министр обороны Виктор Хренин рассказал, что в Беларуси разработана программа патриотического воспитания населения, готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания под патронатом Министерства обороны. Эти новости в эфире сегодняшней программы Алексей Дзермант оценил положительно.уверен эксперт.Спикер также обратил внимание, что в Беларуси много бывших военных, готовых с радостью делиться своими знаниями с молодежью.– отметил Алексей Дзермант. –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.