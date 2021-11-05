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  2. Дзермант о производстве микросхем и чипов с Россией: это большой проект, сравнимый с БелАЭС и «Великим камнем»

Дзермант о производстве микросхем и чипов с Россией: это большой проект, сравнимый с БелАЭС и «Великим камнем»

О том, что Беларусь и Россия планируют развивать собственное производство микросхем и чипов, заявили на вчерашнем заседании Высшего госсовета Союзного государства. Своим мнением об этом поделился политолог и философ Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Мы видим, насколько в Тайване эта тема проблемная. США нервно относятся к китайским притязаниям на Тайвань. Мы, имея радиотехническую школу, которая была создана еще в советское время, можем у себя наладить производство, способное работать на большой рынок России и Евразийского экономического союза. А где-то, возможно, сумеем и занять мировые позиции, – рассказал аналитик.

Дзермант подчеркнул, что самим нам это будет сделать сложно, и указал на важность получения инвестиций и присутствия российских корпораций.  


– Если мы скооперируемся, то сделаем скачок в этом направлении. Это большой проект, сравнимый с БелАЭС и «Великим камнем». В любом случае мы остаемся на плаву в этом цифровом мире, – поделился мнением он. 
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Фото: Михалевич Диана
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