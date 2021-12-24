Дзермант о признаниях Чечко: Польша переступила все моральные и этические нормы

– сказал политолог.Алексей Дзермант отметил, что польское правительство оказалось в очень сложной для себя ситуации, ведь, чтобы опровергнуть показания Эмиля Чечко, им придется допустить на свою границу исследователей, юристов, правозащитников:Эксперт также подчеркнул, что европейские структуры пока предпочитают отмалчиваться на заявления Чечко об убийствах поляками беженцев, однако в глубине души они понимают: эта информация правдива и в данной ситуации Польша переступила все моральные и этические нормы.– резюмировал Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.