Дзермант о признаниях Чечко: Польша переступила все моральные и этические нормы

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант прокомментировал признания польского военнослужащего Эмиля Чечко, попросившего убежища в Беларуси, о преступлениях польских пограничников против беженцев на границе.
– Признания польского военнослужащего Эмиля Чечко, конечно, шокируют. Его слова необходимо как можно более точно зафиксировать и тщательно расследовать. Эти преступления против человечности, геноцид людей определенного вероисповедания и национальности – основание для возбуждения не одного уголовного дела, причем международной юрисдикции. Понятно, что Беларуси будет сложно добиться успеха в этом расследовании самостоятельно, поскольку польская сторона и Евросоюз игнорируют наши запросы, но здесь могут помочь ООН, иные организации и правозащитники. Конечно, многое зависит от позиции отдельных стран Организации Объединенных Наций. Здесь надежда и на Россию, и на Китай, но самую главную роль здесь могут сыграть мусульманские государства, ведь убивают их соотечественников, – сказал политолог.
Алексей Дзермант отметил, что польское правительство оказалось в очень сложной для себя ситуации, ведь, чтобы опровергнуть показания Эмиля Чечко, им придется допустить на свою границу исследователей, юристов, правозащитников:
– Сейчас технологии позволяют выяснить все: где находятся захоронения, из какого типа оружия были убиты беженцы.
Эксперт также подчеркнул, что европейские структуры пока предпочитают отмалчиваться на заявления Чечко об убийствах поляками беженцев, однако в глубине души они понимают: эта информация правдива и в данной ситуации Польша переступила все моральные и этические нормы.
– Я уверен, что признания польского военнослужащего Чечко –это только начало расследования поведения Польши и Литвы. Конечно, Польша будет пытаться замести все следы, но если правда уже всплыла, то дальше ком будет только нарастать. Они не смогут с ним справиться, и рано или поздно им придется отвечать. Тем более что политические позиции у правящего режима Польши очень шаткие и этой ситуацией они могут подкосить себе шансы и дальше оставаться у власти, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.