Дзермант о планах социально-экономического развития Беларуси: программа очень реалистичная

- прокомментировал эксперт.Реализация поставленных задач, как считает Дзермант, будет осложнена из-за определенных политических событий.Политолог подчеркнул: в промышленности важно ориентироваться на новую технологическую базу с учетом цифровизации и того, что зеленая энергетика все больше входит в нашу жизнь.Но есть и моменты, которые вызвали у специалиста беспокойство:- поделился мнением гость ток-шоу.Он также считает, что нельзя допускать увеличения разницы между уровнем жизни в регионах и столице.- сказал аналитик.В приоритетах развития упоминается и счастливая семья. Вот что думает об этом Дзермант:- пояснил эксперт.