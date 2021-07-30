Дзермант о планах социально-экономического развития Беларуси: программа очень реалистичная

20 июля 2021 года Александр Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. О ее приоритетах поговорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Алексеем Дзермантом.
- Мы неплохо сохраняем и развиваем свой потенциал в промышленности, здравоохранении и образовании. Также растет качество уровня жизни, наблюдаются высокие индексы устойчивого развития. Есть и проблемы – например, связанные с поиском рынка сбыта, кредитами и привлечением инвестиций. Следует искать новых партнеров, выходить на другие рынки и привлекать финансовые источники. В этом плане, на мой взгляд, программа очень реалистичная, - прокомментировал эксперт.
Реализация поставленных задач, как считает Дзермант, будет осложнена из-за определенных политических событий.
Политолог подчеркнул: в промышленности важно ориентироваться на новую технологическую базу с учетом цифровизации и того, что зеленая энергетика все больше входит в нашу жизнь.
Но есть и моменты, которые вызвали у специалиста беспокойство:
- Есть такой лозунг, что государство – партнер. Но я, как человек социалистических взглядов, являюсь сторонником более отеческой заботы государства к гражданам. Главная ценность нашей страны – сохранение социальных благ и их доступности для большинства белорусов. Это делает Беларусь уютной и комфортной, - поделился мнением гость ток-шоу.
Он также считает, что нельзя допускать увеличения разницы между уровнем жизни в регионах и столице.
- Должна быть доступность покупки товаров в любое время. Инфраструктура транспорта между населенными пунктами также должна активно развиваться. Ведь сильные регионы - те, где люди могут хорошо зарабатывать, имея рядом [в своем населенном пункте] всю необходимую инфраструктуру, - сказал аналитик.
В приоритетах развития упоминается и счастливая семья. Вот что думает об этом Дзермант:
- Речь идет про снижение количества разводов, увеличение рождаемости, предоставление детям возможностей для развития. Качественное питание, образование и здравоохранение – это тоже составляющие счастливой семьи, - пояснил эксперт.
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Дзермант о планах социально-экономического развития Беларуси: программа очень реалистичная
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